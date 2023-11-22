https://sputnikarabic.ae/20231122/جامعة-الدول-العربية-ترحب-بنجاح-الوساطة-المصرية-القطرية-في-الوصول-إلى-هدنة-إنسانية-في-قطاع-غزة-1083376194.html

جامعة الدول العربية ترحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

جامعة الدول العربية ترحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بنجاح الوساطة المصرية - القطرية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل لعدد من... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T10:31+0000

2023-11-22T10:31+0000

2023-11-22T10:31+0000

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وأعرب أبو الغيط، في بيان له، عن "تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين"، مؤكدا "ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية"، بحسب قوله.وجدد التأكيد على أن "الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد دوامات العنف المتكررة في الشرق الأسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل".ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة، المتخذ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة.. ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة، لدولة إسرائيل".بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".وأضاف البيان: "وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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