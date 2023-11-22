https://sputnikarabic.ae/20231122/جنود-روس-يحفرون-نفقا-تحت-موقع-أوكراني-ويفجرونه-بنصف-طن-من-المتفجرات-فيديو-1083377085.html
جنود روس يحفرون نفقا تحت موقع أوكراني ويفجروه بنصف طن من المتفجرات... فيديو
جنود روس يحفرون نفقا تحت موقع أوكراني ويفجروه بنصف طن من المتفجرات... فيديو
نشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، لقطات فريدة للعمل الهجومي لكتيبة "بياتناشكا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالقرب من أفديفكا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T10:37+0000
2023-11-22T10:37+0000
2023-11-22T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ومن أجل الاستيلاء على موقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية، قام المقاتلون الروس بحفر نفق بطول 170 مترًا وزرعوا 500 كغ من المتفجرات تحت موقع العدو.في الثواني الأولى من الفيديو، يمكن رؤية انفجار قوي للشحنة المزروعة، لكن هذه كانت فقط المرحلة الأولى من العملية. وفي اليوم التالي، خرج نحو 10 من المقاتلين الروس من خلال الحفرة الناتجة عن التفجير وبدأوا باقتحام المخبأ، ودعمت الطائرات المسيرة الروسية هجومهم من الجو وضربت طائرة مسيرة انتحارية عناصر العدو، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو".ونتيجة لذلك، فر الجنود الأوكرانيون من مواقعهم، تحت ضغط الطائرات الهجومية الروسية، تاركين رفيقهم الجريح.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312959_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54e7d712ad49d29fa4d458d341747bcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود روس يحفرون نفقا تحت موقع أوكراني ويفجروه بنصف طن من المتفجرات... فيديو
10:37 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 22.11.2023)
نشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، لقطات فريدة للعمل الهجومي لكتيبة "بياتناشكا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالقرب من أفديفكا.
ومن أجل الاستيلاء على موقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية، قام المقاتلون الروس بحفر نفق بطول 170 مترًا وزرعوا 500 كغ من المتفجرات تحت موقع العدو.
في الثواني الأولى من الفيديو، يمكن رؤية انفجار قوي للشحنة المزروعة، لكن هذه كانت فقط المرحلة الأولى من العملية. وفي اليوم التالي، خرج نحو 10 من المقاتلين الروس من خلال الحفرة الناتجة عن التفجير وبدأوا باقتحام المخبأ، ودعمت الطائرات المسيرة الروسية هجومهم من الجو وضربت طائرة مسيرة انتحارية عناصر العدو، وفقا لصحيفة
"روسكويو أوروجيو".
ونتيجة لذلك، فر الجنود الأوكرانيون من مواقعهم، تحت ضغط الطائرات الهجومية الروسية، تاركين رفيقهم الجريح.