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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/جنود-روس-يحفرون-نفقا-تحت-موقع-أوكراني-ويفجرونه-بنصف-طن-من-المتفجرات-فيديو-1083377085.html
جنود روس يحفرون نفقا تحت موقع أوكراني ويفجروه بنصف طن من المتفجرات... فيديو
جنود روس يحفرون نفقا تحت موقع أوكراني ويفجروه بنصف طن من المتفجرات... فيديو
نشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، لقطات فريدة للعمل الهجومي لكتيبة "بياتناشكا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالقرب من أفديفكا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T10:37+0000
2023-11-22T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ومن أجل الاستيلاء على موقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية، قام المقاتلون الروس بحفر نفق بطول 170 مترًا وزرعوا 500 كغ من المتفجرات تحت موقع العدو.في الثواني الأولى من الفيديو، يمكن رؤية انفجار قوي للشحنة المزروعة، لكن هذه كانت فقط المرحلة الأولى من العملية. وفي اليوم التالي، خرج نحو 10 من المقاتلين الروس من خلال الحفرة الناتجة عن التفجير وبدأوا باقتحام المخبأ، ودعمت الطائرات المسيرة الروسية هجومهم من الجو وضربت طائرة مسيرة انتحارية عناصر العدو، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو".ونتيجة لذلك، فر الجنود الأوكرانيون من مواقعهم، تحت ضغط الطائرات الهجومية الروسية، تاركين رفيقهم الجريح.
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود روس يحفرون نفقا تحت موقع أوكراني ويفجروه بنصف طن من المتفجرات... فيديو

10:37 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 22.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
نشر المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، لقطات فريدة للعمل الهجومي لكتيبة "بياتناشكا" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالقرب من أفديفكا.
ومن أجل الاستيلاء على موقع تمركز القوات المسلحة الأوكرانية، قام المقاتلون الروس بحفر نفق بطول 170 مترًا وزرعوا 500 كغ من المتفجرات تحت موقع العدو.
في الثواني الأولى من الفيديو، يمكن رؤية انفجار قوي للشحنة المزروعة، لكن هذه كانت فقط المرحلة الأولى من العملية. وفي اليوم التالي، خرج نحو 10 من المقاتلين الروس من خلال الحفرة الناتجة عن التفجير وبدأوا باقتحام المخبأ، ودعمت الطائرات المسيرة الروسية هجومهم من الجو وضربت طائرة مسيرة انتحارية عناصر العدو، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو".
ونتيجة لذلك، فر الجنود الأوكرانيون من مواقعهم، تحت ضغط الطائرات الهجومية الروسية، تاركين رفيقهم الجريح.
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