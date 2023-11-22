https://sputnikarabic.ae/20231122/حزب-الله-يعلن-توجيه-6-ضربات-استهدفت-ثكنات-عسكرية-إسرائيلية--1083387579.html

"حزب الله" يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

"حزب الله" يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفت عددا من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي، جنوبي لبنان. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر "حزب الله" في بيانات متعاقبة، أنه عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم، تم استهداف تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.وأضاف أنه عند الساعة 12:25 تم استهداف موقع بياض بليدا، والساعة 12:50 تم قصف ثكنة يفتاح (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة).وأشار إلى أنه عند الساعة 01:15، استهدفت عناصره تموضع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان.وأوضح أنه عند الساعة 01:35 تم قصف موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة.ولفت البيان إلى أنه عند الساعة 02:15، استهدفت قواته ثكنة ‏ميتات مقابل بلدة رميش.وفي المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، وادي حامول عند أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي وشيحين ومجدل زون، وأطراف بلدات كفركلا وبليدا ومحيبيب في القطاع الأوسط جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231121/مشهد-تمثيلي-للأطفال-في-لبنان-يحاكي-القصف-الإسرائيلي-على-أطفال-غزة-1083347580.html

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