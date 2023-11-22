https://sputnikarabic.ae/20231122/خبير-الجانب-الإسرائيلي-أدار-ملف-الرهائن-بكثير-من-التلاعب-والمراوغة--1083391450.html

خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمراوغة

خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمراوغة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T14:19+0000

2023-11-22T14:19+0000

2023-11-22T14:19+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمرواغة خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمرواغة

موسكو ترحب بالاتفاق على هدنة إنسانية لـ4 أيام بين إسرائيل و"حماس". ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، في حديث لبرنامجنا:لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي لإدانة جريمة قتل الصحفيين اللبنانيين. ويقول مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو، الدكتور مسلم شعيتو، بهذا الصدد:ولي العهد السعودي يطالب بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. ويقول رئيس مركز "ديمومة" للدراسات والبحوث في الرياض الدكتور تركي القبلان:أوروبا تشكل لجنة للتحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأوروبي، أحمد الزين:السفير الإماراتي لدى روسيا يؤكد أهمية التعاون الروسي الإماراتي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الجوابرة:تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر 3 سنوات. وعنه قال الخبير الاقتصادي الدكتور إسحق خرشي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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