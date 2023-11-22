https://sputnikarabic.ae/20231122/خبير-الجانب-الإسرائيلي-أدار-ملف-الرهائن-بكثير-من-التلاعب-والمراوغة--1083391450.html
خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمراوغة
خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمراوغة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T14:19+0000
2023-11-22T14:19+0000
2023-11-22T14:19+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمرواغة
خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمرواغة
موسكو ترحب بالاتفاق على هدنة إنسانية لـ4 أيام بين إسرائيل و"حماس". ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، في حديث لبرنامجنا:لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي لإدانة جريمة قتل الصحفيين اللبنانيين. ويقول مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو، الدكتور مسلم شعيتو، بهذا الصدد:ولي العهد السعودي يطالب بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. ويقول رئيس مركز "ديمومة" للدراسات والبحوث في الرياض الدكتور تركي القبلان:أوروبا تشكل لجنة للتحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأوروبي، أحمد الزين:السفير الإماراتي لدى روسيا يؤكد أهمية التعاون الروسي الإماراتي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الجوابرة:تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر 3 سنوات. وعنه قال الخبير الاقتصادي الدكتور إسحق خرشي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الجانب الإسرائيلي أدار ملف الرهائن بكثير من التلاعب والمراوغة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
موسكو ترحب بالاتفاق على هدنة إنسانية لـ4 أيام بين إسرائيل و"حماس". ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، في حديث لبرنامجنا:
"الجانب الإسرائيلي أدار هذا الملف بكثير من المراوغة، وبكثير من التلاعب، وكان نتنياهو يريد تحقيق إنجاز عسكري ما، يريد منه إعادة هيبة الجيش الإسرائيلي، ويستطيع عبره إخضاع حركة حماس وجرها إلى المفاوضات بأقل الشروط الممكنة، لكن لم تنجح هذه الخطة، بسبب المقاومة الفلسطينية الشديدة، والضغط الداخلي، ما اضطره للموافقة على هذا الاتفاق".
لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي لإدانة جريمة قتل الصحفيين اللبنانيين. ويقول مدير مكتب قناة "الميادين" في موسكو، الدكتور مسلم شعيتو، بهذا الصدد:
"نحن نعتقد لدرجة التأكد من أن جريمة قتل الزميلين في الميادين، كان متعمدا، خاصة وقد سبقتها الكثير من الأحداث في غزة، لجهة تعرض الصحفيين بشكل دائم للاعتداءات، كما أن الكابينت الحكومي المصغر اجتمع وأصدر قرار بمنع قناة الميادين في فلسطين المحتلة".
ولي العهد السعودي يطالب بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. ويقول رئيس مركز "ديمومة" للدراسات والبحوث في الرياض الدكتور تركي القبلان:
"عندما أعلن ولي العهد السعودي هذا التصريح القوي، نظرا للتجاوزات الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، واحتلال أرضه، وحرمانه من كل مقومات الحياة، إنما يرتكز على جملة ومجموعة من القواعد الأساسية التي في أساسها بعد قانوني وأخلاقي وإنساني في هذه المرحلة العصيبة".
أوروبا تشكل لجنة للتحقيق في "جرائم حرب" في أوكرانيا. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأوروبي، أحمد الزين:
"من غير المنطقي أن تكون هذه اللجنة نزيهة وتحقيقها شفاف لأننا رأينا ازدواجية المعايير الغربية بين ما يحدث في فلسطين وما يجري في أوكرانيا وأصبحت الصورة واضحة جدا بأن الولايات المتحدة تهيمن وتسيطر على القرار الأوروبي بشكل كامل".
السفير الإماراتي لدى روسيا يؤكد أهمية التعاون الروسي الإماراتي. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الجوابرة:
"دخول الإمارات إلى البريكس يعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع روسيا وبالتالي دعم العملات أي الروبل والدرهم فضلا عن دعم الصادرات والوارادت من وإلى دول البريكس ودعم الناتج المحلي الإجمالي والابتعاد جزئيا عن الدولار".
تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر 3 سنوات. وعنه قال الخبير الاقتصادي الدكتور إسحق خرشي:
"تكمن أهميتها في توطيد العلاقات الاقتصادية ورفع التبادل التجاري بين البلدين، ومن المدخلات الأساسية هو تصدير الغاز الجزائري لتركيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...