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https://sputnikarabic.ae/20231122/دقيق-روسي-يخفض-الكوليسترول-مصنوع-من-مادة-شائعة-1083366782.html
دقيق روسي يخفض الكوليسترول مصنوع من مادة شائعة
دقيق روسي يخفض الكوليسترول مصنوع من مادة شائعة
حصل علماء جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، على براءة اختراع لتقنية إنتاج نوع جديد من الدقيق من فول الصويا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T08:08+0000
2023-11-22T08:08+0000
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ويقول الخبراء إن المنتج يحتوي على نسبة عالية من البروتين والعناصر الدقيقة المفيدة، ويمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي ويخفض نسبة الكوليسترول.أفاد العلماء أن التكنولوجيا الجديدة الحاصلة على براءة اختراع ستجعل من الممكن معالجة فول الصويا إلى دقيق مناسب لإنتاج السلع المخبوزة ومنتجات الحلويات. وفي تقرير استعرضه موقع "سفيرا.إف إم"، يشير العلماء إلى أن مثل هذه المخبوزات يمكن أن تصبح بديلاً صحياً للمستهلكين الذين يرفضون تناول الخبز المعتاد المصنوع من دقيق القمح.وأوضح العلماء أن العديد من الروس يرفضون حاليًا منتجات المخابز المصنوعة من دقيق القمح التقليدي، حيث يسعون جاهدين لعيش نمط حياة أكثر صحة، وخاصة الشباب. في الوقت نفسه، تعتبر منتجات المخابز تقليديا واحدة من المنتجات الأكثر شعبية في روسيا. أصبحت التقنيات المبتكرة في مجال الخبز حلاً يسمح للمستهلكين بشراء المنتجات المألوفة دون المساس بنظامهم الغذائي، وقد يكون إنتاج الخبز من فول الصويا أحد هذه التقنيات".وأشار الخبراء إلى أن فول الصويا، الذي أنتج العلماء منه الدقيق، يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو سهل الهضم. كما يحتوي دقيق الصويا على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك وغيرها، وفيتامينات ب وسي. ولا تحتوي منتجات الصويا على الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية ومناسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام وفق نظام غذائي، من أجل الصحة أو لتقليل الوزن. وفي الوقت نفسه، يقول الخبراء إن الدقيق المطور له خصائص مناسبة لصنع الخبز وسيكون مادة خام جيدة لإنتاج منتجات المخابز والحلويات.
https://sputnikarabic.ae/20231122/علماء-روس-يكشفون-عن-كارثة-تسببها-السجائر-الإلكترونية-للرئتين-1083366311.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

دقيق روسي يخفض الكوليسترول مصنوع من مادة شائعة

08:08 GMT 22.11.2023
© Photo / unsplash/Brecht Denilدقيق مخلوط مع زيت الزيتون (صورة أرشيفية)
دقيق مخلوط مع زيت الزيتون (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / unsplash/Brecht Denil
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حصل علماء جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، على براءة اختراع لتقنية إنتاج نوع جديد من الدقيق من فول الصويا.
ويقول الخبراء إن المنتج يحتوي على نسبة عالية من البروتين والعناصر الدقيقة المفيدة، ويمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي ويخفض نسبة الكوليسترول.
أفاد العلماء أن التكنولوجيا الجديدة الحاصلة على براءة اختراع ستجعل من الممكن معالجة فول الصويا إلى دقيق مناسب لإنتاج السلع المخبوزة ومنتجات الحلويات. وفي تقرير استعرضه موقع "سفيرا.إف إم"، يشير العلماء إلى أن مثل هذه المخبوزات يمكن أن تصبح بديلاً صحياً للمستهلكين الذين يرفضون تناول الخبز المعتاد المصنوع من دقيق القمح.
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07:49 GMT
وأوضح العلماء أن العديد من الروس يرفضون حاليًا منتجات المخابز المصنوعة من دقيق القمح التقليدي، حيث يسعون جاهدين لعيش نمط حياة أكثر صحة، وخاصة الشباب. في الوقت نفسه، تعتبر منتجات المخابز تقليديا واحدة من المنتجات الأكثر شعبية في روسيا. أصبحت التقنيات المبتكرة في مجال الخبز حلاً يسمح للمستهلكين بشراء المنتجات المألوفة دون المساس بنظامهم الغذائي، وقد يكون إنتاج الخبز من فول الصويا أحد هذه التقنيات".
وأشار الخبراء إلى أن فول الصويا، الذي أنتج العلماء منه الدقيق، يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو سهل الهضم. كما يحتوي دقيق الصويا على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك وغيرها، وفيتامينات ب وسي. ولا تحتوي منتجات الصويا على الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية ومناسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام وفق نظام غذائي، من أجل الصحة أو لتقليل الوزن. وفي الوقت نفسه، يقول الخبراء إن الدقيق المطور له خصائص مناسبة لصنع الخبز وسيكون مادة خام جيدة لإنتاج منتجات المخابز والحلويات.
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