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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231122/زيلينسكي-يعترف-بأمر-خطير-ويتحدث-عن-السحر--1083371593.html
زيلينسكي يعترف بأمر خطير ويتحدث عن "السحر"
زيلينسكي يعترف بأمر خطير ويتحدث عن "السحر"
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تظهر نتائج كافية في الهجوم المضاد، وذلك خلال مقابلة أجراها مع وسيلة إعلامية غربية. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T09:48+0000
2023-11-22T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه "من الصعب علينا أن نبقى أقوياء، وهذه إشارة سيئة، ونحن بحاجة إلى نتائج أكثر إيجابية في ساحة المعركة، ولا يمكن أن يكون هناك سحر في كل يوم".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لزيلينسكي، إن "الولايات المتحدة ليس لديها سلاح سحري لأوكرانيا".وكتبت صحيفة "فيغارو" الفرنسية أن "الانهيار الاقتصادي الذي كان الغرب يأمل فيه لم يحدث، أما العزلة الدبلوماسية التي أعلنتها الدول الغربية، فلم تحدث أيضا، إذ أظهرت ما تسمى بدول الجنوب العالمي دعمها أو على الأقل حيادها تجاه الكرملين”.ونوّهت الصحيفة إلى "المرونة غير العادية" التي أظهرها الروس، مضيفةً أن روسيا أظهرت القدرة على "التكيف في المجال العسكري"، حيث غيّرت تكتيكاتها لتتناسب مع تكتيكات العدو، باستخدام الطائرات المسيرة، على حسب تعبير الصحيفة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ضابط-روسي-جريح-يدمر-دبابة-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1083363082.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يعترف بأمر خطير ويتحدث عن "السحر"

09:48 GMT 22.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik
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اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تظهر نتائج كافية في الهجوم المضاد، وذلك خلال مقابلة أجراها مع وسيلة إعلامية غربية.
وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه "من الصعب علينا أن نبقى أقوياء، وهذه إشارة سيئة، ونحن بحاجة إلى نتائج أكثر إيجابية في ساحة المعركة، ولا يمكن أن يكون هناك سحر في كل يوم".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لزيلينسكي، إن "الولايات المتحدة ليس لديها سلاح سحري لأوكرانيا".
وذكرت صحيفة فرنسية، يوم أمس الثلاثاء، أن الغرب لم يتمكن من إضعاف روسيا اقتصاديًا، ودبلوماسيًا، وعسكريًا، بل أظهرت مرونة غير عادية في المجالين العسكري والاقتصادي.
وكتبت صحيفة "فيغارو" الفرنسية أن "الانهيار الاقتصادي الذي كان الغرب يأمل فيه لم يحدث، أما العزلة الدبلوماسية التي أعلنتها الدول الغربية، فلم تحدث أيضا، إذ أظهرت ما تسمى بدول الجنوب العالمي دعمها أو على الأقل حيادها تجاه الكرملين”.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
05:36 GMT

وأشار المقال إلى أن بعض الناس يتساءلون بحذر عن احتمال هزيمة كييف في الصراع، في حين أن "الأخبار السيئة تتراكم منذ عدة أشهر بشأن أوكرانيا، والتي بدأت تهب عليها كل رياح السياسة والدبلوماسية المظلمة".

ونوّهت الصحيفة إلى "المرونة غير العادية" التي أظهرها الروس، مضيفةً أن روسيا أظهرت القدرة على "التكيف في المجال العسكري"، حيث غيّرت تكتيكاتها لتتناسب مع تكتيكات العدو، باستخدام الطائرات المسيرة، على حسب تعبير الصحيفة.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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