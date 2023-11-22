https://sputnikarabic.ae/20231122/زيلينسكي-يعترف-بأمر-خطير-ويتحدث-عن-السحر--1083371593.html

زيلينسكي يعترف بأمر خطير ويتحدث عن "السحر"

زيلينسكي يعترف بأمر خطير ويتحدث عن "السحر"

اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تظهر نتائج كافية في الهجوم المضاد، وذلك خلال مقابلة أجراها مع وسيلة إعلامية غربية. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T09:48+0000

2023-11-22T09:48+0000

2023-11-22T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه "من الصعب علينا أن نبقى أقوياء، وهذه إشارة سيئة، ونحن بحاجة إلى نتائج أكثر إيجابية في ساحة المعركة، ولا يمكن أن يكون هناك سحر في كل يوم".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لزيلينسكي، إن "الولايات المتحدة ليس لديها سلاح سحري لأوكرانيا".وكتبت صحيفة "فيغارو" الفرنسية أن "الانهيار الاقتصادي الذي كان الغرب يأمل فيه لم يحدث، أما العزلة الدبلوماسية التي أعلنتها الدول الغربية، فلم تحدث أيضا، إذ أظهرت ما تسمى بدول الجنوب العالمي دعمها أو على الأقل حيادها تجاه الكرملين”.ونوّهت الصحيفة إلى "المرونة غير العادية" التي أظهرها الروس، مضيفةً أن روسيا أظهرت القدرة على "التكيف في المجال العسكري"، حيث غيّرت تكتيكاتها لتتناسب مع تكتيكات العدو، باستخدام الطائرات المسيرة، على حسب تعبير الصحيفة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231122/ضابط-روسي-جريح-يدمر-دبابة-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1083363082.html

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