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https://sputnikarabic.ae/20231122/سلاح-الجو-الروسي-يتسلم-طائرة-سو-34-العالية-الدقة-في-إصابة-الأهداف-1083363782.html
سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهداف
سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهداف
تلقت الوحدات القتالية التابعة للقوات الجو فضائية الروسية، قاذفات القنابل الجديدة من طراز "سو-34"، وتم تصنيع الطائرة في مصنع "تشكالوف" للطيران التابع لشركة... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T06:19+0000
2023-11-22T07:01+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ": "لقد اجتازت القاذفات سلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في الجو"، وأشارت الخدمة الصحفية التابع لـ"روستيخ"، إلى أن "طائرات "سو-34" الجديدة تم تكييفها لاستخدام أسلحة الطيران المتقدمة، ونتيجة لذلك، زاد مدى تدمير الأهداف الأرضية والسطحية، كما زادت دقة القصف".يذكر أنه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت قاذفة قنابل روسية من طراز "سو-34"، باستخدام صواريخ "كروز" بعيدة المدى من طراز "خي-32" و"خي-55"، بتدمير منشأة مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية.في السابق، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-95" و"تو-160"، بالإضافة إلى القاذفة البعيدة المدى "تو-22 إم"، يمتلكون هذه القدرات فقط.بالإضافة إلى ذلك، وخلال العملية العسكرية الخاصة، تم "تعليم" الطائرة استخدام وحدات التخطيط والتصحيح الشاملة للقنابل غير الموجهة من طراز "فاب-1500"، التي تزن 1.5 طن، بالإضافة إلى قنابل "أو إم بي كي-250" و"أو إم بي كي-500".تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قاذفة الخطوط الأمامية "سو-34"، التي تم اعتمادها، في عام 2014، تتمتع ببصمة رادارية منخفضة، ومدى يصل إلى 4000 كيلومتر وسرعة طيران عالية تصل إلى 1900 كم / ساعة. يمكن للطائرة حمل حمولة قتالية تزن ثمانية أطنان مع 12 نقطة تعليق، وقمرة القيادة محمية بكبسولة مدرعة من التيتانيوم.
https://sputnikarabic.ae/20231121/سو-34-روسية-تدمر-مواقع-أوكرانية-بضربات-متناهية-الدقة-فيديو-1083347062.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهداف

06:19 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 07:01 GMT 22.11.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تلقت الوحدات القتالية التابعة للقوات الجو فضائية الروسية، قاذفات القنابل الجديدة من طراز "سو-34"، وتم تصنيع الطائرة في مصنع "تشكالوف" للطيران التابع لشركة "روستيخ" في نوفوسيبيرسك.
وقالت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ": "لقد اجتازت القاذفات سلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في الجو"، وأشارت الخدمة الصحفية التابع لـ"روستيخ"، إلى أن "طائرات "سو-34" الجديدة تم تكييفها لاستخدام أسلحة الطيران المتقدمة، ونتيجة لذلك، زاد مدى تدمير الأهداف الأرضية والسطحية، كما زادت دقة القصف".
سوخوي سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" روسية تدمر مواقع أوكرانية بضربات متناهية الدقة... فيديو
أمس, 14:22 GMT
يذكر أنه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت قاذفة قنابل روسية من طراز "سو-34"، باستخدام صواريخ "كروز" بعيدة المدى من طراز "خي-32" و"خي-55"، بتدمير منشأة مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية.
في السابق، كانت حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-95" و"تو-160"، بالإضافة إلى القاذفة البعيدة المدى "تو-22 إم"، يمتلكون هذه القدرات فقط.
بالإضافة إلى ذلك، وخلال العملية العسكرية الخاصة، تم "تعليم" الطائرة استخدام وحدات التخطيط والتصحيح الشاملة للقنابل غير الموجهة من طراز "فاب-1500"، التي تزن 1.5 طن، بالإضافة إلى قنابل "أو إم بي كي-250" و"أو إم بي كي-500".
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن قاذفة الخطوط الأمامية "سو-34"، التي تم اعتمادها، في عام 2014، تتمتع ببصمة رادارية منخفضة، ومدى يصل إلى 4000 كيلومتر وسرعة طيران عالية تصل إلى 1900 كم / ساعة. يمكن للطائرة حمل حمولة قتالية تزن ثمانية أطنان مع 12 نقطة تعليق، وقمرة القيادة محمية بكبسولة مدرعة من التيتانيوم.
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