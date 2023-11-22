https://sputnikarabic.ae/20231122/صاروخ-روسي-يفتك-بمدرعة-فنلندية-تزن-53-طنا-1083384305.html
صاروخ روسي يفتك بمدرعة فنلندية تزن 53 طنا
صاروخ روسي يفتك بمدرعة فنلندية تزن 53 طنا
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة أخرى من طراز "ليوبارد2 أر إتش إم بي في". 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T12:14+0000
2023-11-22T12:14+0000
2023-11-22T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره بطائرة استطلاع مسيرة تابعة للفرقة 76 المحمولة جواً للحرس بسكوف. وظهر في الفيديو، بالإضافة إلى تي-72، مدرعة لإزالة الألغام أرسلتها السلطات الفنلندية للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم تطويرها على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية.ووفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه"، فإنه من المرجح أن تكون المدرعة أصيبت بصاروخ موجه مضاد للدبابات من طراز "كورنيت". ونظرا لعدم وجود ذخيرة فيها، فإن الضربة لم تؤد إلى أضرار كبيرة في الهيكل، لكنها فقدت القدرة على التحرك بشكل مستقل.في شهر مايو/أيار، قبل بدء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، تم رصد أربع مركبات" ليوبارد2 أر إتش إم بي في" على أحد قطارات السكك الحديدية التي تنقل معدات اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 47 الأوكراني.تم تصنيع هذه المركبات المدرعة عن طريق تحويل الدبابات التقليدية، والتي تمت إزالة البرج بمدفع 120 ملم منها، وتم تركيب معدات إزالة الألغام. الطاقم - ثلاثة أشخاص. قوة المحرك -1500 حصان، التسليح: مدفع رشاش عيار 12.7 ملم من نوع "إن سي في تي"، الوزن - 53 طنا.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صاروخ روسي يفتك بمدرعة فنلندية تزن 53 طنا
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية دبابة أخرى من طراز "ليوبارد2 أر إتش إم بي في".
ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره بطائرة استطلاع مسيرة تابعة للفرقة 76 المحمولة جواً للحرس بسكوف. وظهر في الفيديو، بالإضافة إلى تي-72، مدرعة لإزالة الألغام أرسلتها السلطات الفنلندية للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم تطويرها على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية.
ووفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه"، فإنه من المرجح أن تكون المدرعة أصيبت بصاروخ موجه مضاد للدبابات من طراز "كورنيت". ونظرا لعدم وجود ذخيرة فيها، فإن الضربة لم تؤد إلى أضرار كبيرة في الهيكل، لكنها فقدت القدرة على التحرك بشكل مستقل.
في شهر مايو/أيار، قبل بدء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، تم رصد أربع مركبات" ليوبارد2 أر إتش إم بي في" على أحد قطارات السكك الحديدية التي تنقل معدات اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 47 الأوكراني.
تم تصنيع هذه المركبات المدرعة عن طريق تحويل الدبابات التقليدية، والتي تمت إزالة البرج بمدفع 120 ملم منها، وتم تركيب معدات إزالة الألغام. الطاقم - ثلاثة أشخاص. قوة المحرك -1500 حصان، التسليح: مدفع رشاش عيار 12.7 ملم من نوع "إن سي في تي"، الوزن - 53 طنا.