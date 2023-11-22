https://sputnikarabic.ae/20231122/ضابط-روسي-جريح-يدمر-دبابة-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1083363082.html
ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
صرّح ضابط استخبارات روسي في المنطقة العسكرية المركزية الملقب بـ"فوكس"، أن ضابطًا شجاعًا من القوات المسلحة الروسية، كان جريحًا وقد دمّر دبابة أوكرانية، بقاذف... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T05:36+0000
2023-11-22T05:36+0000
2023-11-22T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك معلومات تفيد بوجود وحدة خاصة من لواء "آزوف"، تقدمت ودخلت في مستنقع، وخرجت دباباتها، التي دمرت مباشرة، ودمّر ضابط من فرقتنا دبابة باستخدام قاذف قنابل يدوي وهو جريح".وفقًا للقوات الروسية العاملة المنطقة العسكرية المركزية، كانت مهمة "آزوف" هي محاولة اختراق خط الدفاع الروسي، في الغابات القريبة من مدينة كريمينايا، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. قبل ذلك، بدأت العديد من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للكتيبة الوطنية ووحدات النخبة الأخرى من قوات نظام كييف، العمل بنشاط في غابة كريمينسكي، وتمت محاصرة بعضهم وتراجعوا بعد المعارك مع الخسائر.بلغت الخسائر المؤكدة للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذه المنطقة فقط (غابة كريمينسكي)، دبابتين ومدرعة "إم تي-إل بي" وقطعة أخرى من المعدات لم يتم تحديدها، يعتقد أنها مركبة قتال مشاة أو دبابة، وخسائر "آزوف" 60 مقاتلا بين قتيل وجريح.وكان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية، هزمت لواء "آزوف" الأوكراني، في اتجاه كراسني مانسكي.
https://sputnikarabic.ae/20231122/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود-1083362183.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
05:36 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 05:45 GMT 22.11.2023)
صرّح ضابط استخبارات روسي في المنطقة العسكرية المركزية الملقب بـ"فوكس"، أن ضابطًا شجاعًا من القوات المسلحة الروسية، كان جريحًا وقد دمّر دبابة أوكرانية، بقاذف قنابل يدوي خلال معركة مع مسلحي لواء "آزوف" الأوكراني، في اتجاه كراسني ليمان.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك معلومات تفيد بوجود وحدة خاصة من لواء "آزوف"، تقدمت ودخلت في مستنقع، وخرجت دباباتها، التي دمرت مباشرة، ودمّر ضابط من فرقتنا دبابة باستخدام قاذف قنابل يدوي وهو جريح".
وفقًا للقوات الروسية العاملة المنطقة العسكرية المركزية، كانت مهمة "آزوف" هي محاولة اختراق خط الدفاع الروسي، في الغابات القريبة من مدينة كريمينايا، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. قبل ذلك، بدأت العديد من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للكتيبة الوطنية ووحدات النخبة الأخرى من قوات نظام كييف، العمل بنشاط في غابة كريمينسكي، وتمت محاصرة بعضهم وتراجعوا بعد المعارك مع الخسائر.
بلغت الخسائر المؤكدة للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذه المنطقة فقط (غابة كريمينسكي)، دبابتين ومدرعة "إم تي-إل بي" وقطعة أخرى من المعدات لم يتم تحديدها، يعتقد أنها مركبة قتال مشاة أو دبابة، وخسائر "آزوف" 60 مقاتلا بين قتيل وجريح.
وكان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر سافتشوك، قد صرّح، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية، هزمت لواء "آزوف" الأوكراني، في اتجاه كراسني مانسكي.