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https://sputnikarabic.ae/20231122/عبادة-الموت-تاكر-كارلسون-يعلق-على-تصريح-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-1083387171.html
"عبادة الموت"... تاكر كارلسون يعلق على تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية
"عبادة الموت"... تاكر كارلسون يعلق على تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية
أدان الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، رغبة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مواصلة دعم أوكرانيا. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T12:54+0000
2023-11-22T12:54+0000
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ونشر كارلسون، مقطعا مصورا عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، يقول فيه: "عندما أعلن الأشخاص الذين يحددون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما أعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين، يوم أمس، أنه يجب علينا مواصلة هذه الحرب. ما هذا؟ حرب بلا أمل في النصر؟ ترون شخصا سعيدا؟".وبحسب كارلسون، فأن أوكرانيا تنفد من الرجال ولن تفوز، لذلك من الضروري التوقف عن تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.وتابع كارلسون، قائلا: "في هذه المرحلة، إذا كنت شخصا عاقلا على الإطلاق ولديك عشر دقائق للقراءة، فسوف تفهم أنه لن يأتي شيء من هذا سوى إطالة أمد المعاناة الإنسانية، فترة".وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على مساعدة الأمريكيين وحلفائهم، ودعت إلى مواصلة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

"عبادة الموت"... تاكر كارلسون يعلق على تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية

12:54 GMT 22.11.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أدان الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، رغبة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مواصلة دعم أوكرانيا.
ونشر كارلسون، مقطعا مصورا عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، يقول فيه: "عندما أعلن الأشخاص الذين يحددون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما أعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين، يوم أمس، أنه يجب علينا مواصلة هذه الحرب. ما هذا؟ حرب بلا أمل في النصر؟ ترون شخصا سعيدا؟".

وأضاف: "أنا أتحدث على وجه التحديد عن وزيرة الخزانة، جانيت يلين، فهي تشعر بسعادة غامرة لأن الناس سوف يموتون! ما تراه هو عبادة الموت! بالضبط. لا تنخدع بهذا".

وبحسب كارلسون، فأن أوكرانيا تنفد من الرجال ولن تفوز، لذلك من الضروري التوقف عن تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع كارلسون، قائلا: "في هذه المرحلة، إذا كنت شخصا عاقلا على الإطلاق ولديك عشر دقائق للقراءة، فسوف تفهم أنه لن يأتي شيء من هذا سوى إطالة أمد المعاناة الإنسانية، فترة".
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على مساعدة الأمريكيين وحلفائهم، ودعت إلى مواصلة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.
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