https://sputnikarabic.ae/20231122/علماء-تحولوا-إلى-محققين-حمولة-الصاروخ-الصيني-السرية-تسببت-بشيء-غريب-على-القمر-صور-وفيديو-1083369288.html

علماء تحولوا إلى محققين: حمولة الصاروخ الصيني "السرية" تسببت بشيء غريب على القمر... صور وفيديو

علماء تحولوا إلى محققين: حمولة الصاروخ الصيني "السرية" تسببت بشيء غريب على القمر... صور وفيديو

توصل باحثون أخيرًا إلى معرفة هوية الجسم الذي اصطدم بالقمر في 4 مارس/آذار 2022، وأوضحوا سبب ترك قطعة الحطام الفضائي حفرتين على سطح القمر، بدلاً من حفرة واحدة. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T08:32+0000

2023-11-22T08:32+0000

2023-11-22T08:32+0000

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وفقًا لفريق من المهندسين الذين تحولوا إلى محققين من جامعة أريزونا الأمريكية، فإن الجسم هو الصاروخ "لونغ مارس- 3سي" الذي تم التخلص منه من مهمة "تشانج 5- تي1" الصينية عام 2014، وقد صُممت تلك المهمة لإجراء اختبارات على مركبة الهبوط القمرية التي أعقبت ذلك.أما بالنسبة للفوهة المزدوجة، فمن المرجح أن تكون الحمولة الإضافية على الصاروخ (التي لم تعلن عنها إدارة الفضاء الوطنية الصينية) هي السبب.في هذه الدراسة الأخيرة، قام الفريق بتحليل حركة الجسم المجهول والتغيرات في ضوئه المنعكس قبل الاصطدام مباشرة لمعرفة ماهيته بالضبط.يشير دوران الجسم عبر الفضاء (التدحرج من طرف إلى آخر) إلى وجود كتلة ثانية تعمل كثقل موازن للمحركات الموجودة على جانب واحد من الصاروخ، وهو ما يفسر أيضًا الحفرة المزدوجة.لا يوجد شيء غير عادي في قيام المركبات الفضائية برمي صواريخها في فراغ الفضاء، أو حتى في اصطدام هذه الصواريخ بالقمر، لكن هذا الحادث الأخير هو تذكير بأن النفايات الفضائية أصبحت مشكلة متنامية.هناك احتمال حدوث أضرار جسيمة للأقمار الصناعية في المدار (ولمحطة الفضاء الدولية)، وبينما يحترق الكثير من الحطام في الغلاف الجوي قبل أن تتاح له فرصة الوصول إلى الأرض، فإن الأجسام تمر عبره.ويقول الباحثون الذين أجروا هذه الدراسة الأخيرة إن أي شيء يتجه إلى الفضاء يحتاج إلى تتبع دقيق.يقول روبرتو فورفارو، وهو مهندس ميكانيكي في جامعة كاليفورنيا: "بمجرد وضع المزيد والمزيد من الأجسام على القمر، يصبح من المهم للغاية ألا نتتبع الجسم فحسب، بل نفهم أيضًا ما سيفعلونه بمجرد وصولهم إلى هناك".

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