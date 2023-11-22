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https://sputnikarabic.ae/20231122/كائن-يتخلى-عن-جزء-منه-بهدف-التكاثر-في-أغرب-حالة-علمية-مسجلة-فيديو-1083388722.html
كائن يتخلى عن جزء منه بهدف التكاثر في أغرب حالة علمية مسجلة... فيديو
كائن يتخلى عن جزء منه بهدف التكاثر في أغرب حالة علمية مسجلة... فيديو
كشف الباحثون بقيادة البروفيسور تورو ميورا، من جامعة طوكيو، كيف يساعد التعبير عن الجينات التنموية في الديدان الخضراء اليابانية، في تشكيل وحدة الإنجاب الخاصة... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:23+0000
2023-11-22T13:23+0000
مجتمع
علوم
معلومات
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وأوضح العلماء أن وجود آلية تكاثرية فريدة لبعض الديدان الحلقية أو الديدان المجزأة يعد أحد هذه المفاجآت، في عملية تسمى الرجم، ينفصل الجزء الخلفي من الجسم مع الغدد التناسلية للدودة السليدية عن جسمها الأصلي، وهو مملوء بالبويضات أو الحيوانات المنوية، يسبح العمود من تلقاء نفسه ويفرخ عندما يلتقي بالجنس الآخر.للسباحة بشكل مستقل، تقوم الروافع بتطوير عيونها وقرون استشعارها وشعيرات السباحة بينما لا تزال متصلة بجسمها الأصلي. ولكن كيف يتشكل رأس العمود في منتصف الجسم الأصلي؟تحدد جينات "هوكس" تجزئة الجسم على طول جسم المقاطع. اعتقد ميورا وفريقه أن هذه الجينات سيتم التعبير عنها بشكل مختلف على طول المحور الأمامي الخلفي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية. يقول ميورا: "من المثير للاهتمام أن تعبيرات جينات هوكس التي تحدد هوية أجزاء الجسم كانت ثابتة أثناء العملية...يشير هذا إلى أن الجزء الرأسي فقط هو الذي يتم تحفيزه في الجزء الخلفي من الجسم للتحكم في سلوك التفريخ من أجل التكاثر".لم تكشف الدراسة عن آلية تطور الستيرونات لأول مرة فحسب، بل أثارت أيضًا مزيدًا من البحث في تعقيدات هذه الطريقة الإنجابية الغريبة. ويخلص ميورا إلى القول: "نود توضيح آلية تحديد الجنس وأنظمة الغدد الصماء الكامنة وراء الدورات الإنجابية في السليدات".
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علوم, معلومات
علوم, معلومات

كائن يتخلى عن جزء منه بهدف التكاثر في أغرب حالة علمية مسجلة... فيديو

13:23 GMT 22.11.2023
© Photo / wikipedia/Jo Langeneckدودة يابانية خضراء
دودة يابانية خضراء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / wikipedia/Jo Langeneck
تابعنا عبر
كشف الباحثون بقيادة البروفيسور تورو ميورا، من جامعة طوكيو، كيف يساعد التعبير عن الجينات التنموية في الديدان الخضراء اليابانية، في تشكيل وحدة الإنجاب الخاصة بالسباحة والتي تسمى "ستولون".
وأوضح العلماء أن وجود آلية تكاثرية فريدة لبعض الديدان الحلقية أو الديدان المجزأة يعد أحد هذه المفاجآت، في عملية تسمى الرجم، ينفصل الجزء الخلفي من الجسم مع الغدد التناسلية للدودة السليدية عن جسمها الأصلي، وهو مملوء بالبويضات أو الحيوانات المنوية، يسبح العمود من تلقاء نفسه ويفرخ عندما يلتقي بالجنس الآخر.
للسباحة بشكل مستقل، تقوم الروافع بتطوير عيونها وقرون استشعارها وشعيرات السباحة بينما لا تزال متصلة بجسمها الأصلي. ولكن كيف يتشكل رأس العمود في منتصف الجسم الأصلي؟
تحدد جينات "هوكس" تجزئة الجسم على طول جسم المقاطع. اعتقد ميورا وفريقه أن هذه الجينات سيتم التعبير عنها بشكل مختلف على طول المحور الأمامي الخلفي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.
يقول ميورا: "من المثير للاهتمام أن تعبيرات جينات هوكس التي تحدد هوية أجزاء الجسم كانت ثابتة أثناء العملية...يشير هذا إلى أن الجزء الرأسي فقط هو الذي يتم تحفيزه في الجزء الخلفي من الجسم للتحكم في سلوك التفريخ من أجل التكاثر".
لم تكشف الدراسة عن آلية تطور الستيرونات لأول مرة فحسب، بل أثارت أيضًا مزيدًا من البحث في تعقيدات هذه الطريقة الإنجابية الغريبة. ويخلص ميورا إلى القول: "نود توضيح آلية تحديد الجنس وأنظمة الغدد الصماء الكامنة وراء الدورات الإنجابية في السليدات".
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