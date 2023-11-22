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https://sputnikarabic.ae/20231122/كيف-نما-الدين-الحكومي-في-أوكرانيا-1083371755.html
كيف نما الدين الحكومي في أوكرانيا
كيف نما الدين الحكومي في أوكرانيا
قبل عشر سنوات، انطلقت "ثورة الميدان الأوروبي" في أوكرانيا. أدت موجة الاحتجاجات هذه إلى انقلاب في العاصمة كييف، وإعادة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وبدء الأعمال... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T10:02+0000
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وللمقارنة، في يناير/ كانون الثاني 2023، وصلت الولايات المتحدة إلى حد الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار (بزيادة تزيد عن 26 تريليون دولار على مدى 22 عامًا).بينما، بعد الانقلاب في أوكرانيا، أخذ الدين الحكومي للبلاد يرتفع كل عام بنحو 20 مليار دولار.يُظهر الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" مؤشر نمو الدين الحكومي في أوكرانيا منذ عام 2013 حتى العام الجاري.
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انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار أوكرانيا, инфографика

كيف نما الدين الحكومي في أوكرانيا

10:02 GMT 22.11.2023
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قبل عشر سنوات، انطلقت "ثورة الميدان الأوروبي" في أوكرانيا. أدت موجة الاحتجاجات هذه إلى انقلاب في العاصمة كييف، وإعادة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وبدء الأعمال العدائية في إقليم دونباس في عام 2014.
وللمقارنة، في يناير/ كانون الثاني 2023، وصلت الولايات المتحدة إلى حد الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار (بزيادة تزيد عن 26 تريليون دولار على مدى 22 عامًا).
بينما، بعد الانقلاب في أوكرانيا، أخذ الدين الحكومي للبلاد يرتفع كل عام بنحو 20 مليار دولار.
يُظهر الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" مؤشر نمو الدين الحكومي في أوكرانيا منذ عام 2013 حتى العام الجاري.
كيف نما الدين الحكومي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
كيف نما الدين الحكومي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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