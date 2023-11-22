https://sputnikarabic.ae/20231122/مادة-غريبة-متخفية-بين-مصر-وليبيا-أصلها-من-الفضاء-صور-وفيديو-1083376665.html

مادة غريبة متخفية بين مصر وليبيا أصلها من الفضاء... صور وفيديو

مادة غريبة متخفية بين مصر وليبيا أصلها من الفضاء... صور وفيديو

تمتد صحراء بحر الرمال الأعظم على مساحة 72 ألف كيلومتر مربع، وتربط بين مصر وليبيا، وتنتشر قطعًا من الزجاج الأصفر عبر المناظر الطبيعية الرملية في هذه الصحراء،... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T10:47+0000

2023-11-22T10:47+0000

2023-11-22T10:47+0000

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تم وصف الزجاج المنتشر لأول مرة في ورقة علمية، عام 1933، ويعرف بـ"زجاج الصحراء الليبية"، ويهتم به جامعو المعادن لجماله وندرته النسبية وغموضه، والجدير بالذكر أن قلادة وجدت في مقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون، كانت تحتوي على قطعة من هذا الزجاج.وبفضل تقنية الفحص المجهري المتقدمة، تم التوصل في الغالب إلى الإجابة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الباحثين من ألمانيا ومصر والمغرب، وتم الاتفاق إلى أن "زجاج الصحراء الليبية" نشأ من اصطدام نيزك بسطح الأرض.وفي عام 1996، قرر العلماء أن "عمر الزجاج يقترب من 29 مليون سنة"، وأشارت دراسة لاحقة، إلى أن "المادة المصدر كانت مكونة من حبيبات الكوارتز، المغلفة بمعادن طينية مختلطة وأكاسيد الحديد والتيتانيوم".وفي الدراسة الأخيرة، حصل أحد المؤلفين على قطعتين من الزجاج من أحد السكان المحليين، الذي جمعهما في منطقة الجوف في جنوب شرق ليبيا.تتكون المعادن من عناصر كيميائية تشكل ذراتها عبوات منتظمة ثلاثية الأبعاد، وهذه المعادن لها نفس التركيب الكيميائي ولكن بتركيب ذري مختلف (طرق مختلفة لتعبئة الذرة في الشبكة البلورية).أحد الأشكال المتعددة لأكسيد الزركونيوم، التي لاحظها الباحثون في "زجاج الصحراء الليبية" يسمى "الزركونيا المكعبة"، وهو النوع الذي يظهر في بعض المجوهرات كبديل صناعي للألماس، ويمكن أن يتشكل هذا المعدن فقط عند درجة حرارة عالية تتراوح بين 2250 درجة مئوية و2700 درجة مئوية.كانت ظروف الضغط ودرجة الحرارة عاملا مساعدا للحصول على دليل أصل تأثير الزجاج النيزكي، وذلك لأن مثل هذه الظروف لا يمكن الحصول عليها في القشرة الأرضية إلا عن طريق اصطدام نيزك أو انفجار قنبلة ذرية.

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