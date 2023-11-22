https://sputnikarabic.ae/20231122/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-تبادل-الأسرى-مع-حماس-لن-يبدأ-قبل-الجمعة-المقبلة-1083398895.html

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تبادل الأسرى مع "حماس" لن يبدأ قبل الجمعة المقبلة

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تبادل الأسرى مع "حماس" لن يبدأ قبل الجمعة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه عبر مفاوضات غير مباشرة أمس الأربعاء،... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T23:11+0000

2023-11-22T23:11+0000

2023-11-22T23:11+0000

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هنغبي قوله إن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا تتقدم ومستمرة طوال الوقت، ولن يبدأ الإفراج حسب الاتفاق الأصلي قبل يوم الجمعة".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس "قرار صائب" مشيرا إلى أنه لن يشمل أي أسير فلسطيني متورط في عملية قتل إسرائيليين، ومشددا أنه يستغل كل فرصة لإطلاق سراح الأسرى في غزة.وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي "صفقة التبادل هي القرار الصائب ونحن نستغل كل فرصة لإعادة تحرير المخطوفين في غزة، والحرب متواصلة وسوف نواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس".وأكد أن "صفقة التبادل لن تشمل الإفراج عن أي أسير فلسطيني ضالع في قتل إسرائيليين"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يدعم هذا الاتفاق وسوف نضمن أمن قواتنا خلال الهدنة في غزة".من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، أن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية "جيد"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرب حتى القضاء على "حماس".وقال غالانت، في المؤتمر الصحفي "حماس قضت على غزة وعلى نفسها نتيجة ما ارتكبته في السابع من أكتوبر الماضي، وسوف نعمل على تفكيك حركة حماس وإعادة المخطوفين ونحن ملتزمون بذلك".وأضاف "نحن نفكك منظمة حماس كإطار عسكري محارب وسوف نقضي على المخربين والقادة وعلى البنى التحتية فوق وتحت الأرض".وشدد غالانت "سوف نعمق عملياتنا من أجل الضغط على حركة حماس وتحرير المزيد من المخطوفين".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الأول، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح الخميس 23 نوفمبر.

https://sputnikarabic.ae/20231121/الحكومة-الإسرائيلية-تعقد-جلسة-خاصة-تتناول-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-والهدنة-في-غزة-1083356535.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/قطر-تعرب-عن-ثقتها-في-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لتبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1083286238.html

https://sputnikarabic.ae/20231117/حماس-ترد-على-تصريحات-نتنياهو-حول-وجود-أسرى-إسرائيليين-في-مستشفيات-غزة-1083241172.html

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حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل