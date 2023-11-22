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https://sputnikarabic.ae/20231122/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق--عاجل-1083384597.html
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T12:25+0000
2023-11-22T13:07+0000
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وذكر المراسل أيضا أنه تم ملاحظة "تصاعد أعمدة الدخان من الجهة الجنوبية للعاصمة دمشق، وفرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى الموقع".وأضاف المراسل: "حصلنا على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية صواريخا من فوق الأراضي المحتلة (الجولان)، محاولةً استهداف المحيط الجنوبي للعاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لها".وأفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، أنه "حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات".وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال الجيش السوري إن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق"، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وإصابة 3 مدنيين.وفي الشهر السابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها، وهي بذلك تزعم أنها تضرب أهدافا تابعة لإيران داخل سوريا.‏يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, رصد عسكري

الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق

12:25 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 22.11.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق.
وذكر المراسل أيضا أنه تم ملاحظة "تصاعد أعمدة الدخان من الجهة الجنوبية للعاصمة دمشق، وفرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى الموقع".
وأضاف المراسل: "حصلنا على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية صواريخا من فوق الأراضي المحتلة (الجولان)، محاولةً استهداف المحيط الجنوبي للعاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لها".
وأفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، أنه "حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات".
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال الجيش السوري إن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق"، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وإصابة 3 مدنيين.
وفي الشهر السابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.
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وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها، وهي بذلك تزعم أنها تضرب أهدافا تابعة لإيران داخل سوريا.‏
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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