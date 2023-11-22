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https://sputnikarabic.ae/20231122/مقاتلات-روسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-لسلاح-الجو--1083386957.html
مقاتلات روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لسلاح الجو
مقاتلات روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لسلاح الجو
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الطيران والمدفعية الروسية دمرت مستودعا أوكرانيا لأسلحة الطيران ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات "إس-300". 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T12:39+0000
2023-11-22T12:39+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمسيّرات وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودع أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ونظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300، كما هزمت القوى العاملة والمعدات العسكرية في 127 منطقة".وذكرت وسائل إعلام غربية أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني الصنع "آي آرأي إس- تي" (قصير ومتوسط المدى)، والذي سلمته ألمانيا للقوات المسلحة الأوكرانية، بصاروخ روسي بالقرب من أوديسا.ووفقا لصحيفة "ماليتاري ريفيو"، أعلنت كييف أن سلاح الجو الروسي شن ضربات مباشرة لأهداف عدة في منطقة بيلغورود- دنيستروفسكي، وتم تدميرنظام الدفاع الجوي الألماني الصنع التابع للقوات الجوية الأوكرانية، الذي حل محل نظام "إس- 300 بي"، وحرقه بالكامل.تم تدمير نظام "آي آرأي إس- تي" بصاروخ "خا- 31 بي" الروسي، حسبما ذكرت الصحيفة، وتم توجيه الصاروخ بواسطة أنظمة الرادار، والتي تستخدمه مقاتلات "سو- 30"و"سو- 35" و"ميغ- 34"، وتم تجهيز "خا- 31 بي" برأس صاروخ موجه، ولا يكشف عن نفسه أثناء الطيران ويندفع نحو الهدف بسرعة تزيد عن 3 ماخ، ولا تزيد نسبة الخطأ فيه على 5 أمتار.
https://sputnikarabic.ae/20231122/الدفاعات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-و45-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1083386813.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مقاتلات روسية تدمر مستودعا أوكرانيا لسلاح الجو

12:39 GMT 22.11.2023
© Sputnik . Александр Вильф / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57"
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Александр Вильф
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الطيران والمدفعية الروسية دمرت مستودعا أوكرانيا لأسلحة الطيران ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات "إس-300".
وأوضحت الدفاع في بيانها: "الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمسيّرات وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مستودع أسلحة الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ونظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300، كما هزمت القوى العاملة والمعدات العسكرية في 127 منطقة".
وذكرت وسائل إعلام غربية أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي الألماني الصنع "آي آرأي إس- تي" (قصير ومتوسط المدى)، والذي سلمته ألمانيا للقوات المسلحة الأوكرانية، بصاروخ روسي بالقرب من أوديسا.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
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ووفقا لصحيفة "ماليتاري ريفيو"، أعلنت كييف أن سلاح الجو الروسي شن ضربات مباشرة لأهداف عدة في منطقة بيلغورود- دنيستروفسكي، وتم تدميرنظام الدفاع الجوي الألماني الصنع التابع للقوات الجوية الأوكرانية، الذي حل محل نظام "إس- 300 بي"، وحرقه بالكامل.
تم تدمير نظام "آي آرأي إس- تي" بصاروخ "خا- 31 بي" الروسي، حسبما ذكرت الصحيفة، وتم توجيه الصاروخ بواسطة أنظمة الرادار، والتي تستخدمه مقاتلات "سو- 30"و"سو- 35" و"ميغ- 34"، وتم تجهيز "خا- 31 بي" برأس صاروخ موجه، ولا يكشف عن نفسه أثناء الطيران ويندفع نحو الهدف بسرعة تزيد عن 3 ماخ، ولا تزيد نسبة الخطأ فيه على 5 أمتار.
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