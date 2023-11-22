https://sputnikarabic.ae/20231122/موسكو-ترحب-بالاتفاق-بين-إسرائيل-وحماس-على-هدنة-إنسانية-لمدة-4-أيام-1083381423.html
موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام
موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر أن الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T11:55+0000
2023-11-22T11:55+0000
2023-11-22T11:55+0000
روسيا
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نأمل أن يتم التقيد الصارم بالاتفاق من قبل جميع أطراف الاتفاق، وأن يسهم في مواصلة تطوير الاتصالات المناسبة من أجل حل المسائل الإنسانية الملحة، وأن يكون خطوة مهمة نحو وقف التصعيد عموما". وأضافت زاخاروفا أن الجانب الروسي يعتزم "المساهمة بكل الطرق في ذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين".ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة، المتخذ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة.. ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة، لدولة إسرائيل".بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231122/إعلام-مصري-الهدنة-في-قطاع-غزة-تبدأ-غدا-الساعة-10-صباحا-1083379817.html
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روسيا, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر أن الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مهما، وتأمل أن يحترمه الجانبان.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نأمل أن يتم التقيد الصارم بالاتفاق من قبل جميع أطراف الاتفاق، وأن يسهم في مواصلة تطوير الاتصالات المناسبة من أجل حل المسائل الإنسانية الملحة، وأن يكون خطوة مهمة نحو وقف التصعيد عموما".
وأضافت زاخاروفا أن الجانب الروسي يعتزم "المساهمة بكل الطرق في ذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين".
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا
في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة، المتخذ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".
وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة.. ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة، لدولة إسرائيل".
بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية
مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".