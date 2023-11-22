https://sputnikarabic.ae/20231122/موسكو-ترحب-بالاتفاق-على-هدنة-إنسانية-لـ4-أيام-بين-إسرائيل-وحماس-1083363190.html

موسكو ترحب بالاتفاق على هدنة إنسانية لـ4 أيام بين إسرائيل و"حماس"

موسكو ترحب بالاتفاق على هدنة إنسانية لـ4 أيام بين إسرائيل و"حماس"

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن ترحيب موسكو، بالاتفاق بين إسرائيل و"حماس"، على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T05:40+0000

2023-11-22T05:40+0000

2023-11-22T05:40+0000

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس، على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام".وتابعت زاخاروفا، بالقول: "نشيد بالجهود الخاصة، التي تبذلها قطر، لتنفيذ نداء المجتمع الدولي لوقف التصعيد".ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة.. ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة، لدولة إسرائيل".وبدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيّام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأضاف البيان: "وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوبًا".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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