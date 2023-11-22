https://sputnikarabic.ae/20231122/موسكو-وإسلام-آباد-تبحثان-تفاصيل-فنية-لإبرام-عقد-طويل-الأمد-لتوريد-النفط-الروسي-1083362630.html
موسكو وإسلام آباد تبحثان تفاصيل فنية لإبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط الروسي
موسكو وإسلام آباد تبحثان تفاصيل فنية لإبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط الروسي
أعلن سفير باكستان لدى روسيا، محمد خالد جمالي، أن إسلام آباد وموسكو، تناقشان تفاصيل فنية لإبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط الروسي، بما في ذلك آلية الدفع... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T04:40+0000
2023-11-22T04:40+0000
2023-11-22T04:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال جمالي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تجري مفاوضات بشأن إبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط من روسيا، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات الخاصة، ولا أعتقد أن هناك أي صعوبات في المفاوضات بشأن اتفاق طويل الأمد".وأوضح السفير الباكستاني أنه "تُناقش حاليًا التفاصيل الفنية، بما في ذلك مسألة الدفع وكمية المشتريات وأشياء أخرى".وأكد جمالي، ردا على سؤال حول العملات، التي يمكن استخدامها لدفع ثمن إمدادات الطاقة الروسية، قائلا إن"جميع الخيارات قيد الدراسة حاليا".وأشار جمالي إلى أنه "تاريخيا، بالمناسبة، كانت لدينا في السابق تجارة المقايضة. لذلك، سيتم حل مسألة الدفع بالتأكيد، والآن أصبحت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".وكان وفد باكستاني برئاسة وزير الطاقة الباكستاني محمد علي، قد شارك في أسبوع الطاقة الروسي، وهو منتدى عقد في موسكو، خلال الفترة من 11 إلى 13 من تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن الوزير نيكولاي شولغينوف، ونظيره الباكستاني محمد علي، ناقشا آفاق زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى باكستان، خلال أسبوع الطاقة الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-تناقش-مع-باكستان-إمدادات-النفط-طويلة-الأمد--1082216765.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو وإسلام آباد تبحثان تفاصيل فنية لإبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط الروسي
أعلن سفير باكستان لدى روسيا، محمد خالد جمالي، أن إسلام آباد وموسكو، تناقشان تفاصيل فنية لإبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط الروسي، بما في ذلك آلية الدفع والكمية المطلوبة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال جمالي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تجري مفاوضات بشأن إبرام عقد طويل الأمد لتوريد النفط من روسيا، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات الخاصة، ولا أعتقد أن هناك أي صعوبات في المفاوضات بشأن اتفاق طويل الأمد".
وأوضح السفير الباكستاني أنه "تُناقش حاليًا التفاصيل الفنية، بما في ذلك مسألة الدفع وكمية المشتريات
وأشياء أخرى".
وأكد جمالي، ردا على سؤال حول العملات، التي يمكن استخدامها لدفع ثمن إمدادات الطاقة الروسية، قائلا إن"جميع الخيارات قيد الدراسة حاليا".
وأشار جمالي إلى أنه "تاريخيا، بالمناسبة، كانت لدينا في السابق تجارة المقايضة. لذلك، سيتم حل مسألة الدفع بالتأكيد، والآن أصبحت جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وكان وفد باكستاني برئاسة وزير الطاقة الباكستاني محمد علي، قد شارك في أسبوع الطاقة الروسي، وهو منتدى عقد في موسكو، خلال الفترة من 11 إلى 13 من تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن الوزير نيكولاي شولغينوف، ونظيره الباكستاني محمد علي، ناقشا آفاق زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية
إلى باكستان، خلال أسبوع الطاقة الروسي.