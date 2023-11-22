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https://sputnikarabic.ae/20231122/وضع-صواريخ-يارس-العابرة-للقارات-لأول-مرة-بشكل-ثابت-داخل-صوامع-قاعدة-كوزلسكي-الروسية-فيديو-1083370155.html
وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات لأول مرة بشكل ثابت داخل صوامع قاعدة كوزلسكي الروسية... فيديو
وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات لأول مرة بشكل ثابت داخل صوامع قاعدة كوزلسكي الروسية... فيديو
نفذت القوات الروسية عملية تموضع جديدة لصاروخ دوري من طراز "يارس" العابر للقارات، حيث تم وضع الصاروخ في قاعدة الصواريخ كوزلسكي. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T09:09+0000
2023-11-22T09:09+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد التي كشفت عنها الدفاع الروسية، لحظات تحميل الصواريخ الضخمة ووضعها في قواعدها (صوامعها).الجدير بالذكر، أن مجمع صواريخ كوزلسكي، هو أول مجمّع لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الذي يتم إعادة تسليحه بصواريخ "يارس" بشكل ثابت. وأكدت مصارد روسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستكمل إعادة تجهيز وحداتها بمجمّع "يارس" المتنقل في عام 2023.وقال العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية: "سيتم عرض قاذفة ذاتية القيادة ومركبة الخدمة القتالية لنظام الصواريخ المحمول "يارس"، إلى جانب بطارية الإطلاق التقليدية لنظام الصواريخ المتنقلة "توبول" لأول مرة في المنطقة المفتوحة لمركز باتريوت في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023"، بحسب صحيفة "روسكايا غازيتا".وأضاف العقيد: "معرض قوات الصواريخ الاستراتيجية لروسيا الاتحادية سيصبح رمزًا لإعادة تسليح المجموعة المتنقلة".وقال: "ستكمل القوات الصاروخية إعادة تجهيزها من خلال تكليف فوج الصواريخ التالي بمهمة قتالية، وهو نظام الصواريخ الأرضية المتنقل "يارس" في تشكيل صواريخ بولوغوفسك".شاهد أيضا: لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يتسلم طائرة "سو-34" العالية الدقة في إصابة الأهدافشاهد أيضا: ضابط روسي جريح يدمر دبابة أوكرانية على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20231122/تزويد-سفن-الإنزال-الروسية-في-البحر-الأسود-بأنظمة-تور-1083367596.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

وضع صواريخ "يارس" العابرة للقارات لأول مرة بشكل ثابت داخل صوامع قاعدة كوزلسكي الروسية... فيديو

09:09 GMT 22.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationصواريخ ياريس خلال وضعها في صوامعها
صواريخ ياريس خلال وضعها في صوامعها - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذت القوات الروسية عملية تموضع جديدة لصاروخ دوري من طراز "يارس" العابر للقارات، حيث تم وضع الصاروخ في قاعدة الصواريخ كوزلسكي.
وتظهر المشاهد التي كشفت عنها الدفاع الروسية، لحظات تحميل الصواريخ الضخمة ووضعها في قواعدها (صوامعها).

وبيّنت الدفاع الروسية أن الصاروخ وضع في مجمع صواريخ كوزلسكي في مقاطعة كالوغا (جنوب غربي موسكو).

الجدير بالذكر، أن مجمع صواريخ كوزلسكي، هو أول مجمّع لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الذي يتم إعادة تسليحه بصواريخ "يارس" بشكل ثابت.
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
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08:28 GMT
وأكدت مصارد روسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستكمل إعادة تجهيز وحداتها بمجمّع "يارس" المتنقل في عام 2023.
وقال العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية: "سيتم عرض قاذفة ذاتية القيادة ومركبة الخدمة القتالية لنظام الصواريخ المحمول "يارس"، إلى جانب بطارية الإطلاق التقليدية لنظام الصواريخ المتنقلة "توبول" لأول مرة في المنطقة المفتوحة لمركز باتريوت في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023"، بحسب صحيفة "روسكايا غازيتا".
وأضاف العقيد: "معرض قوات الصواريخ الاستراتيجية لروسيا الاتحادية سيصبح رمزًا لإعادة تسليح المجموعة المتنقلة".
وقال: "ستكمل القوات الصاروخية إعادة تجهيزها من خلال تكليف فوج الصواريخ التالي بمهمة قتالية، وهو نظام الصواريخ الأرضية المتنقل "يارس" في تشكيل صواريخ بولوغوفسك".
شاهد أيضا: لحظة قيام "تي-8" الروسية بتدمير مقر أوكراني في أرتيوموفسك... فيديو
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