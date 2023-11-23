https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-سلاح-روسي-يسبب-صداعا-لقوات-كييف-1083416030.html
إعلام أمريكي يكشف عن سلاح روسي يسبب "صداعا" لقوات كييف
إعلام أمريكي يكشف عن سلاح روسي يسبب "صداعا" لقوات كييف
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن المروحية القتالية الروسية "كا-52 التمساح" تشكل تهديدا خطيرا للقوات الأوكرانية على خط المواجهة. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:30+0000
2023-11-23T13:30+0000
2023-11-23T13:43+0000
روسيا
العالم
سلاح روسيا
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وأوضحت الصحيفة: "أصبحت مروحيات كا-52 الروسية كالصداع بالنسبة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الصيفي في جنوب أوكرانيا، وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو عززت قواتها الهجومية لطائرات الهليكوبتر، وفي الشهر التالي قالت إن هذه المروحيات أصبحت واحدة من أكثر الأسلحة نفوذا في المنطقة".وأضافت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن ضباطا وخبراء في المخابرات الغربية افترضوا أن أنظمة الدفاع الجوي التي تم نقلها إلى كييف ستجبر القيادة الروسية على سحب قواعد العمليات والمنشآت العسكرية الضعيفة من خط المواجهة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الإمدادات العسكرية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن "كا 52" لا تزال تشكل تهديدا."كا-52" أو "التمساح" هي المروحية القتالية الوحيدة في العالم المزودة بنظام طرد لإنقاذ الطاقم، بالإضافة إلى ذلك، لديها مقصورة مدرعة. ويتكون طاقم المروحية من فردين في قمرة قيادة بها مقعدين، وتمتلك قدرة هائلة على المناورة بفضل مراوحها المزدوجة، مما يجعل "التمساح" المروحية الأكثر حماية في العالم.صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المروحيات الهجومية الروسية "كا-52" والأنظمة المتنقلة المضادة للدبابات تستخدم بشكل فعال في منطقة العمليات الخاصة، مما لا يمنح القوات الأوكرانية فرصة لتنفيذ هجمات.وقال ريتر على قناة "Danny Haiphong": "لا يتم تدمير القوات الأوكرانية بواسطة حقول الألغام بقدر ما يتم تدميرها بواسطة أطقم متنقلة لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الموجودة خلف هذه الحقول".
https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-لا-يوجد-لدى-الغرب-استراتيجية-لمصير-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1083415711.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
إعلام أمريكي يكشف عن سلاح روسي يسبب "صداعا" لقوات كييف
13:30 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 13:43 GMT 23.11.2023)
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن المروحية القتالية الروسية "كا-52 التمساح" تشكل تهديدا خطيرا للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.
وأوضحت الصحيفة: "أصبحت مروحيات كا-52 الروسية كالصداع بالنسبة للقوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الصيفي في جنوب أوكرانيا، وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو عززت قواتها الهجومية لطائرات الهليكوبتر، وفي الشهر التالي قالت إن هذه المروحيات أصبحت واحدة من أكثر الأسلحة نفوذا في المنطقة".
وأضافت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن ضباطا وخبراء في المخابرات الغربية افترضوا أن أنظمة الدفاع الجوي التي تم نقلها إلى كييف ستجبر القيادة الروسية على سحب قواعد العمليات والمنشآت العسكرية الضعيفة من خط المواجهة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الإمدادات العسكرية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن "كا 52" لا تزال تشكل تهديدا.
"كا-52" أو "التمساح" هي المروحية القتالية الوحيدة في العالم المزودة بنظام طرد لإنقاذ الطاقم، بالإضافة إلى ذلك، لديها مقصورة مدرعة. ويتكون طاقم المروحية من فردين في قمرة قيادة بها مقعدين، وتمتلك قدرة هائلة على المناورة بفضل مراوحها المزدوجة، مما يجعل "التمساح" المروحية الأكثر حماية في العالم.
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المروحيات الهجومية الروسية "كا-52" والأنظمة المتنقلة
المضادة للدبابات تستخدم بشكل فعال في منطقة العمليات الخاصة، مما لا يمنح القوات الأوكرانية فرصة لتنفيذ هجمات.
وقال ريتر على قناة "Danny Haiphong": "لا يتم تدمير القوات الأوكرانية بواسطة حقول الألغام بقدر ما يتم تدميرها بواسطة أطقم متنقلة لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الموجودة خلف هذه الحقول".