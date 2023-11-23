عربي
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-صيني-يتحدث-عن-عويل-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-انهيار-كييف-1083401398.html
إعلام صيني يتحدث عن "عويل" في مكتب زيلينسكي بسبب انهيار كييف
إعلام صيني يتحدث عن "عويل" في مكتب زيلينسكي بسبب انهيار كييف
كتب الصحفي الصيني، لي جونغاو، أن تصريحات، ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،بأن أوكرانيا قد لا يكون لديها فرصة للبقاء في... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T05:57+0000
2023-11-23T06:11+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104287/81/1042878172_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_d24fb19ddff4ad007098986f686c3a85.jpg
وقال الصحفي الصيني في مقال نُشر في صحيفة "سوهو": "أوكرانيا تتظاهر بأنها مسكينة لكي تنقل الرسالة التالية إلى الأخ الأكبر الأمريكي: لا أستطيع التحمل بعد الآن، الرجاء مساعدتي".قام جونغاو بتحليل ثلاثة أسباب محددة وراء الإدلاء بتصريح بودولياك، السبب الأول أن أوكرانيا لا تستطيع الصمود في وجه الصراع مع روسيا في ساحة المعركة، فهي تفتقر إلى القوة البشرية بسبب الخسائر والهروب الجماعي من الخدمة.وأشار جونغاو إلى السبب الثاني، وهو العثور على سبب لمحادثات السلام. وبحسب كاتب المقال، فإن كييف لاحظت تعب الغرب من أوكرانيا، وهي تمهد الطريق للحوار مع روسيا.وأخيرا، خلص جونغاو، إلى أن كييف يمكن أن تطلب من واشنطن مساعدة إضافية. وربط الكاتب "عويل" بودولياك، أنه ليس فقط لصرف انتباه البيت الأبيض عن إسرائيل، بل أيضا لأن منتدى الصناعات الدفاعية الأمريكية - الأوكرانية، الذي سيعقد الشهر المقبل، سيتم فيه مناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولذلك فإن محاولة بودلياك، إثارة الشفقة جاءت في أفضل وقت، بحسب قول الكاتب.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231122/جنرال-أوكراني-سابق-زيلينسكي-تحول-إلى-مزحة-للدول-الغربية-1083396915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104287/81/1042878172_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_e9dba8ae4b544ce1ca777a6e96760e80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام صيني يتحدث عن "عويل" في مكتب زيلينسكي بسبب انهيار كييف

05:57 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 06:11 GMT 23.11.2023)
© AFP 2023 / Janek Skarzynskiالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / Janek Skarzynski
تابعنا عبر
كتب الصحفي الصيني، لي جونغاو، أن تصريحات، ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،بأن أوكرانيا قد لا يكون لديها فرصة للبقاء في المستقبل، تهدف لإثارة شفقة الولايات المتحدة وإعادة انتباه واشنطن.
وقال الصحفي الصيني في مقال نُشر في صحيفة "سوهو": "أوكرانيا تتظاهر بأنها مسكينة لكي تنقل الرسالة التالية إلى الأخ الأكبر الأمريكي: لا أستطيع التحمل بعد الآن، الرجاء مساعدتي".
قام جونغاو بتحليل ثلاثة أسباب محددة وراء الإدلاء بتصريح بودولياك، السبب الأول أن أوكرانيا لا تستطيع الصمود في وجه الصراع مع روسيا في ساحة المعركة، فهي تفتقر إلى القوة البشرية بسبب الخسائر والهروب الجماعي من الخدمة.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
جنرال أوكراني سابق: زيلينسكي تحول إلى مزحة للدول الغربية
أمس, 18:59 GMT
وأشار جونغاو إلى السبب الثاني، وهو العثور على سبب لمحادثات السلام. وبحسب كاتب المقال، فإن كييف لاحظت تعب الغرب من أوكرانيا، وهي تمهد الطريق للحوار مع روسيا.
وأخيرا، خلص جونغاو، إلى أن كييف يمكن أن تطلب من واشنطن مساعدة إضافية. وربط الكاتب "عويل" بودولياك، أنه ليس فقط لصرف انتباه البيت الأبيض عن إسرائيل، بل أيضا لأن منتدى الصناعات الدفاعية الأمريكية - الأوكرانية، الذي سيعقد الشهر المقبل، سيتم فيه مناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولذلك فإن محاولة بودلياك، إثارة الشفقة جاءت في أفضل وقت، بحسب قول الكاتب.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала