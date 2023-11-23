https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-صيني-يتحدث-عن-عويل-في-مكتب-زيلينسكي-بسبب-انهيار-كييف-1083401398.html

إعلام صيني يتحدث عن "عويل" في مكتب زيلينسكي بسبب انهيار كييف

إعلام صيني يتحدث عن "عويل" في مكتب زيلينسكي بسبب انهيار كييف

كتب الصحفي الصيني، لي جونغاو، أن تصريحات، ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي،بأن أوكرانيا قد لا يكون لديها فرصة للبقاء في... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T05:57+0000

2023-11-23T05:57+0000

2023-11-23T06:11+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104287/81/1042878172_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_d24fb19ddff4ad007098986f686c3a85.jpg

وقال الصحفي الصيني في مقال نُشر في صحيفة "سوهو": "أوكرانيا تتظاهر بأنها مسكينة لكي تنقل الرسالة التالية إلى الأخ الأكبر الأمريكي: لا أستطيع التحمل بعد الآن، الرجاء مساعدتي".قام جونغاو بتحليل ثلاثة أسباب محددة وراء الإدلاء بتصريح بودولياك، السبب الأول أن أوكرانيا لا تستطيع الصمود في وجه الصراع مع روسيا في ساحة المعركة، فهي تفتقر إلى القوة البشرية بسبب الخسائر والهروب الجماعي من الخدمة.وأشار جونغاو إلى السبب الثاني، وهو العثور على سبب لمحادثات السلام. وبحسب كاتب المقال، فإن كييف لاحظت تعب الغرب من أوكرانيا، وهي تمهد الطريق للحوار مع روسيا.وأخيرا، خلص جونغاو، إلى أن كييف يمكن أن تطلب من واشنطن مساعدة إضافية. وربط الكاتب "عويل" بودولياك، أنه ليس فقط لصرف انتباه البيت الأبيض عن إسرائيل، بل أيضا لأن منتدى الصناعات الدفاعية الأمريكية - الأوكرانية، الذي سيعقد الشهر المقبل، سيتم فيه مناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولذلك فإن محاولة بودلياك، إثارة الشفقة جاءت في أفضل وقت، بحسب قول الكاتب.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20231122/جنرال-أوكراني-سابق-زيلينسكي-تحول-إلى-مزحة-للدول-الغربية-1083396915.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا