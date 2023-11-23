https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-يكشف-عن-كلفة-مالية-باهظة-لإسرائيل-بسبب-حربها-على-غزة-1083412199.html
إعلام يكشف عن كلفة مالية باهظة لإسرائيل بسبب حربها على غزة
إعلام يكشف عن كلفة مالية باهظة لإسرائيل بسبب حربها على غزة
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكلف إسرائيل 48 مليار دولار في 2023-2024، بينما قد تغطي الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T11:09+0000
2023-11-23T11:09+0000
2023-11-23T11:09+0000
العالم
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "وزارة المال تقدّر أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 270 مليون دولار يوميا، ستكلف الميزانية نحو 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023-2024، ومن المتوقع أن إسرائيل ستتحمل على الأرجح ثلثي التكاليف الإجمالية، وستغطي الولايات المتحدة الأمريكية الباقي".ويشمل الاتفاق، وفق "حماس"، إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.كما ينص الاتفاق على "إطلاق سراح 50 من المحتجزين لدى حماس من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين".وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-اللبناني-يعلن-قصف-قاعدة-عين-زيتيم-الإسرائيلية-بعشرات-الصواريخ-1083407980.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
إعلام يكشف عن كلفة مالية باهظة لإسرائيل بسبب حربها على غزة
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيكلف إسرائيل 48 مليار دولار في 2023-2024، بينما قد تغطي الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من إجمالي التكاليف.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "وزارة المال تقدّر أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 270 مليون دولار يوميا، ستكلف الميزانية نحو 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023-2024، ومن المتوقع أن إسرائيل ستتحمل على الأرجح ثلثي التكاليف الإجمالية، وستغطي الولايات المتحدة الأمريكية الباقي".
وأعلنت حركة حماس، والحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويشمل الاتفاق، وفق "حماس"، إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود
، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.
كما ينص الاتفاق على "إطلاق سراح 50 من المحتجزين لدى حماس من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين".
ومرّ أكثر من شهر ونصف الشهر، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.