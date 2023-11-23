عربي
https://sputnikarabic.ae/20231123/الإعلامي-جورج-قرداحي-لـسبوتنيك-إسرائيل-لا-تأبه-للقوانين-الدولية--1083401991.html
الإعلامي جورج قرداحي لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تأبه للقوانين الدولية
الإعلامي جورج قرداحي لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تأبه للقوانين الدولية
رأى وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، أن "استهداف الجيش الإسرائيلي الصحافيين في جنوب لبنان، أول أمس الثلاثاء، هو ليس الأول من نوعه، بل قام بالخطوة... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T06:42+0000
2023-11-23T06:49+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053511620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb997711445931dbd132b604fcc4051a.jpg
وأوضح الإعلامي جورج قرداحي، في حديث خاص مع راديو "سبوتنيك"، أن "الحصانة المنصوص عليها في القوانين الدولية هي التي تحمي المراسلين في عملهم الميداني، إلا أن تل أبيب لا تعترف بأي قانون دولي، لذا لن يحمي الصحافيين إلا الحذر والحماية الذاتية والعناية الإلهية". ودعا قرداحي، المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، ومن ثم إجبار إسرائيل على احترام الصحافة وعدم التعرض لأبناء هذه المهنة خلال قيامهم بنقل الوقائع على الأرض، بحسب قوله. وختم الوزير اللبناني السابق، بالتأكيد أن "إسرائيل لن تستطيع حجب الحقيقة عن الرأي العام، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الإعلام المباشر هو سلاح الحقيقة الأقوى".
https://sputnikarabic.ae/20231122/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-تبادل-الأسرى-مع-حماس-لن-يبدأ-قبل-الجمعة-المقبلة-1083398895.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053511620_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51b47e7b1496238168d39284a511dbd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, حصري
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, حصري

الإعلامي جورج قرداحي لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تأبه للقوانين الدولية

06:42 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 23.11.2023)
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
تابعنا عبر
حصري
رأى وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، أن "استهداف الجيش الإسرائيلي الصحافيين في جنوب لبنان، أول أمس الثلاثاء، هو ليس الأول من نوعه، بل قام بالخطوة ذاتها عدة مرات، هذا الشهر، ما يشير إلى أن تل أبيب منزعجة من دور الإعلام اللبناني، الذي يفضح جرائمها البشعة وينقل مشاهد الدمار، التي تتسبب به إلى الرأي العام العالمي".
وأوضح الإعلامي جورج قرداحي، في حديث خاص مع راديو "سبوتنيك"، أن "الحصانة المنصوص عليها في القوانين الدولية هي التي تحمي المراسلين في عملهم الميداني، إلا أن تل أبيب لا تعترف بأي قانون دولي، لذا لن يحمي الصحافيين إلا الحذر والحماية الذاتية والعناية الإلهية".
إجلاء الإسرائيليين من إسرائيل - مواطن ألماني يصل مطار فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تبادل الأسرى مع "حماس" لن يبدأ قبل الجمعة المقبلة
أمس, 23:11 GMT
ودعا قرداحي، المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، ومن ثم إجبار إسرائيل على احترام الصحافة وعدم التعرض لأبناء هذه المهنة خلال قيامهم بنقل الوقائع على الأرض، بحسب قوله.
وختم الوزير اللبناني السابق، بالتأكيد أن "إسرائيل لن تستطيع حجب الحقيقة عن الرأي العام، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الإعلام المباشر هو سلاح الحقيقة الأقوى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала