https://sputnikarabic.ae/20231123/الإعلامي-جورج-قرداحي-لـسبوتنيك-إسرائيل-لا-تأبه-للقوانين-الدولية--1083401991.html

الإعلامي جورج قرداحي لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تأبه للقوانين الدولية

الإعلامي جورج قرداحي لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تأبه للقوانين الدولية

رأى وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، أن "استهداف الجيش الإسرائيلي الصحافيين في جنوب لبنان، أول أمس الثلاثاء، هو ليس الأول من نوعه، بل قام بالخطوة... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T06:42+0000

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وأوضح الإعلامي جورج قرداحي، في حديث خاص مع راديو "سبوتنيك"، أن "الحصانة المنصوص عليها في القوانين الدولية هي التي تحمي المراسلين في عملهم الميداني، إلا أن تل أبيب لا تعترف بأي قانون دولي، لذا لن يحمي الصحافيين إلا الحذر والحماية الذاتية والعناية الإلهية". ودعا قرداحي، المؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، ومن ثم إجبار إسرائيل على احترام الصحافة وعدم التعرض لأبناء هذه المهنة خلال قيامهم بنقل الوقائع على الأرض، بحسب قوله. وختم الوزير اللبناني السابق، بالتأكيد أن "إسرائيل لن تستطيع حجب الحقيقة عن الرأي العام، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الإعلام المباشر هو سلاح الحقيقة الأقوى".

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