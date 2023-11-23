https://sputnikarabic.ae/20231123/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-مئات-الأهداف-التابعة-لـحماس-في-غزة-1083402861.html
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مئات الأهداف التابعة لـ"حماس" في غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مئات الأهداف التابعة لـ"حماس" في غزة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته قامت بالهجوم على نحو 300 هدف لحركة "حماس" الفلسطينية، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومخازن أسلحة، خلال يوم أمس... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T07:36+0000
2023-11-23T07:36+0000
2023-11-23T07:41+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشر عبر قناته على "تلغرام"، أنه "خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تمت مهاجمة الأهداف من الجو، في اليوم الأخير، بما في ذلك مقر العمليات، وأنفاق قتالية تحت الأرض، بالإضافة إلى مستودعات ومواقع تصنيع للعبوات الناسفة ومواقع إطلاق مضادات للدبابات".وأضاف البيان: "تم القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية،عن بعد، بواسطة الطائرات والدبابات، خلال معارك شمالي قطاع غزة، بتوجيه من مقاتلي لواء جولاني".ومرّ نحو شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.ويمثل القصف الإسرائيلي جزءا من عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وأدت إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف، مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.ومن المقرر، أن تبدأ اليوم الخميس، هدنة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتجديد، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية.
إسرائيل
غزة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مئات الأهداف التابعة لـ"حماس" في غزة... فيديو
07:36 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 23.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته قامت بالهجوم على نحو 300 هدف لحركة "حماس" الفلسطينية، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومخازن أسلحة، خلال يوم أمس الأربعاء.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشر عبر قناته على "تلغرام"، أنه "خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تمت مهاجمة الأهداف من الجو، في اليوم الأخير، بما في ذلك مقر العمليات، وأنفاق قتالية تحت الأرض، بالإضافة إلى مستودعات ومواقع تصنيع للعبوات الناسفة ومواقع إطلاق مضادات للدبابات".
وأضاف البيان: "تم القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية،عن بعد، بواسطة الطائرات والدبابات، خلال معارك شمالي قطاع غزة، بتوجيه من مقاتلي لواء جولاني".
ومرّ نحو شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
ويمثل القصف الإسرائيلي جزءا من عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وأدت إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف، مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
ومن المقرر، أن تبدأ اليوم الخميس، هدنة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتجديد، بين الفصائل الفلسطينية
وإسرائيل، تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية.