https://sputnikarabic.ae/20231123/الجيش-الروسي-يقضي-على-635-عسكريا-أوكرانيا-ويدمر-عشرات-الآليات-1083413279.html
الجيش الروسي يقضي على 635 عسكريا أوكرانيا ويدمر عشرات الآليات
الجيش الروسي يقضي على 635 عسكريا أوكرانيا ويدمر عشرات الآليات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، وبدعم من نيران الطيران والمدفعية الروسية، أحبطت هجوما شنته مجموعات هجومية... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T12:31+0000
2023-11-23T12:31+0000
2023-11-23T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية، أنها ألحقت أضرار بوحدات الألوية الآلية 32 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه على اتجاه كراسني ليمان، أحبطت وحدات قوات "المركز"، هجوما للمجموعات الهجومية التابعة للواء الـ5 من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما ألحقت أضرارا بالقوى العاملة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي.وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 جنديا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "إم 109 بالادين" صنع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "كراب" صنع في بولندا و مدفع "كايزار" صنع في فرنسا.ونوهت الدفاع إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت 635 جنديا على جميع جبهات منطقة العملية العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-و25-طائرة-مسيرة-لقوات-نظام-كييف--عاجل-1083412585.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يقضي على 635 عسكريا أوكرانيا ويدمر عشرات الآليات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الخميس، أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، وبدعم من نيران الطيران والمدفعية الروسية، أحبطت هجوما شنته مجموعات هجومية من اللواء 14 الميكانيكي، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية، أنها ألحقت أضرار بوحدات الألوية الآلية 32 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه على اتجاه كراسني ليمان، أحبطت وحدات قوات "المركز"
، هجوما للمجموعات الهجومية التابعة للواء الـ5 من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما ألحقت أضرارا بالقوى العاملة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي.
وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 جنديا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "إم 109 بالادين" صنع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "كراب" صنع في بولندا و مدفع "كايزار" صنع في فرنسا.
ونوهت الدفاع إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت 635 جنديا على جميع جبهات منطقة العملية العسكرية الخاصة.