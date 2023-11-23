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https://sputnikarabic.ae/20231123/الخارجية-القطرية-تؤكد-أن-محادثات-الخطة-التنفيذية-للهدنة-في-غزة-تسير-بشكل-إيجابي-1083402319.html
الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي
الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T06:48+0000
2023-11-23T06:48+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال الأنصاري لوكالة لوكالة الأنباء القطرية (قنا):وأضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون، خلال الساعات القادمة".كما أشار إلى وجود تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق، بحسب قوله.
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العالم العربي, قطر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, قطر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي

06:48 GMT 23.11.2023
© AFP 2023 / -علم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / -
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صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه أخيرًا، تسير بشكل إيجابي.
وقال الأنصاري لوكالة لوكالة الأنباء القطرية (قنا):

المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

الوزير قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: اتفاق الهدنة تطور مهم ويمكن توسيع صفقة التبادل لتشمل جميع الأسرى
أمس, 17:55 GMT
وأضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون، خلال الساعات القادمة".
كما أشار إلى وجود تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق، بحسب قوله.
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