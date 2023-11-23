https://sputnikarabic.ae/20231123/الخارجية-القطرية-تؤكد-أن-محادثات-الخطة-التنفيذية-للهدنة-في-غزة-تسير-بشكل-إيجابي-1083402319.html
الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي
الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T06:48+0000
2023-11-23T06:48+0000
2023-11-23T06:48+0000
العالم العربي
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وقال الأنصاري لوكالة لوكالة الأنباء القطرية (قنا):وأضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون، خلال الساعات القادمة".كما أشار إلى وجود تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231122/رئيس-هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-اتفاق-الهدنة-تطور-مهم-ويمكن-توسيع-صفقة-التبادل-لتشمل-جميع-الأسرى--1083396020.html
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العالم العربي, قطر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, قطر, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الخارجية القطرية تؤكد أن محادثات الخطة التنفيذية للهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه أخيرًا، تسير بشكل إيجابي.
وقال الأنصاري لوكالة لوكالة الأنباء القطرية (قنا
):
المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.
وأضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون، خلال الساعات القادمة".
كما أشار إلى وجود تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق، بحسب قوله.