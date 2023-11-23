https://sputnikarabic.ae/20231123/الخارجية-القطرية-قطر-ستتسلم-يوميا-قائمة-بأسماء-الأسرى-الذين-سيتم-إطلاق-سراحهم-من-غزة-1083405148.html
الخارجية القطرية: الدوحة ستتسلم يوميا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة
الخارجية القطرية: الدوحة ستتسلم يوميا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن سلطات بلادها ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء المحتجزين المزمع إطلاق سراحهم من قطاع غزة، وفقا للهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T09:15+0000
2023-11-23T09:15+0000
2023-11-23T09:22+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وصرّح وزير الخارجية القطري، في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنتسلم قائمة رسمية بالأشخاص، الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل يوم، وبناء على ذلك سنقوم بإعلام الطرفين بها، أو حتى إعلام الدول التي لها أسرى في قطاع غزة، في الوقت الحالي".وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد أكد في وقت سابق، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه، تسير بشكل إيجابي.وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مستمرة، وتسير بشكل إيجابي".و أضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة، التي جرى التوصل إليها، سيكون خلال الساعات القادمة".كما أشار إلى أن هناك تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-الهدنة-أثبتت-فشل-إسرائيل-في-تحرير-أسراها-1083403830.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
الخارجية القطرية: الدوحة ستتسلم يوميا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة
09:15 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 23.11.2023)
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن سلطات بلادها ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء المحتجزين المزمع إطلاق سراحهم من قطاع غزة، وفقا للهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة قطرية.
وصرّح وزير الخارجية القطري، في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنتسلم قائمة رسمية بالأشخاص، الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل يوم، وبناء على ذلك سنقوم بإعلام الطرفين بها، أو حتى إعلام الدول التي لها أسرى في قطاع غزة، في الوقت الحالي".
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد أكد في وقت سابق، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه، تسير بشكل إيجابي.
وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مستمرة، وتسير بشكل إيجابي".
و أضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة، التي جرى التوصل إليها، سيكون خلال الساعات القادمة".
كما أشار إلى أن هناك تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.
ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.