https://sputnikarabic.ae/20231123/الخارجية-القطرية-قطر-ستتسلم-يوميا-قائمة-بأسماء-الأسرى-الذين-سيتم-إطلاق-سراحهم-من-غزة-1083405148.html

الخارجية القطرية: الدوحة ستتسلم يوميا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة

الخارجية القطرية: الدوحة ستتسلم يوميا قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن سلطات بلادها ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء المحتجزين المزمع إطلاق سراحهم من قطاع غزة، وفقا للهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T09:15+0000

2023-11-23T09:15+0000

2023-11-23T09:22+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082654703_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5e7a94ddc85faa788b31c8e217fa7ba2.jpg

وصرّح وزير الخارجية القطري، في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنتسلم قائمة رسمية بالأشخاص، الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل يوم، وبناء على ذلك سنقوم بإعلام الطرفين بها، أو حتى إعلام الدول التي لها أسرى في قطاع غزة، في الوقت الحالي".وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد أكد في وقت سابق، أن المحادثات التي تجري من خلال الوسطاء حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه، تسير بشكل إيجابي.وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مستمرة، وتسير بشكل إيجابي".و أضاف الأنصاري أن "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة، التي جرى التوصل إليها، سيكون خلال الساعات القادمة".كما أشار إلى أن هناك تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231123/حماس-الهدنة-أثبتت-فشل-إسرائيل-في-تحرير-أسراها-1083403830.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة