https://sputnikarabic.ae/20231123/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-و25-طائرة-مسيرة-لقوات-نظام-كييف--عاجل-1083412585.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و24 طائرة مسيرة لقوات نظام كييف
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و24 طائرة مسيرة لقوات نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، وتكبيدها خسائر تقدر بنحو 20عسكريا، خلال الـ24 ساعة الماضية،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T11:33+0000
2023-11-23T11:33+0000
2023-11-23T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور زابوروجيه، صدت وحدات تجمع القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية أربع هجمات من قبل مجموعات قوات الهجوم التابعة للواء الميكانيكي 33 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".وأضافت الدفاع الروسية، أن "مجمل خسائر العدو بلغت نحو 20 عسكريا، ودبابتين و11 عربة عسكرية مصفحة و4 سيارات ومدفع "هاوتزر" (دي-20)".وعلى محور خيرسون، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية، مستودع ذخيرة للطيران ومركز اتصالات في مطار في منطقة خميلنيتسكي، فضلًا عن القوة البشرية والعسكرية والمعدات في 112 منطقة أخرى. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، على هذا المحور 50 عسكريا، وأربع سيارات ومدفعي "هاوتزر" من طراز "مستا-بي".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض ثمانية صواريخ من راجمات "هيمارس"، خلال الـ24 ساعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق أوشيريتوفاتو في مقاطعة زابوروجيه وبيسكي ومارينكا ونوفوبيتريكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريوفكا وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20231123/-رئيس-الوزراء-الأوكراني-يكشف-عن-نقطة-عجز-في-قوات-كييف-1083408140.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و24 طائرة مسيرة لقوات نظام كييف
11:33 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 23.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، وتكبيدها خسائر تقدر بنحو 20عسكريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، والعديد من المعدات العسكرية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور زابوروجيه، صدت وحدات تجمع القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية أربع هجمات من قبل مجموعات قوات الهجوم التابعة للواء الميكانيكي 33 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".
وأضافت الدفاع الروسية، أن "مجمل خسائر العدو بلغت نحو 20 عسكريا، ودبابتين و11 عربة عسكرية مصفحة و4 سيارات ومدفع "هاوتزر" (دي-20)".
وعلى محور خيرسون، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية، مستودع ذخيرة للطيران ومركز اتصالات في مطار في منطقة خميلنيتسكي، فضلًا عن القوة البشرية والعسكرية والمعدات في 112 منطقة أخرى. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، على هذا المحور 50 عسكريا، وأربع سيارات ومدفعي "هاوتزر" من طراز "مستا-بي".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض ثمانية صواريخ من راجمات "هيمارس"، خلال الـ24 ساعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق أوشيريتوفاتو في مقاطعة زابوروجيه وبيسكي ومارينكا ونوفوبيتريكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريوفكا وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.