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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تخسر-أكثرمن-140-جنديا-و3-دبابات-و10-آليات-عسكرية-على-محور-دونيتسك-1083414747.html
الدفاع الروسية: قوات كييف تخسر أكثر من 140 جنديا و3 دبابات و10 آليات عسكرية على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: قوات كييف تخسر أكثر من 140 جنديا و3 دبابات و10 آليات عسكرية على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة على محور دونيتسك، حيث فقدت أكثر من 140 جنديا، و3 دبابات، وأكثر من 10... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T12:36+0000
2023-11-23T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الخامس التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواء الهجومي الجوي "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوميخيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ولواء الدفاع الإقليمي "102" في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 عسكريًا و3 ناقلات جند مدرعة، و4 مركبات.وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 537 طائرة عسكرية، 254 مروحية، 9095 مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13539 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1185 راجمة صواريخ، 7145 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231123/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-و25-طائرة-مسيرة-لقوات-نظام-كييف--عاجل-1083412585.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

الدفاع الروسية: قوات كييف تخسر أكثر من 140 جنديا و3 دبابات و10 آليات عسكرية على محور دونيتسك

12:36 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 23.11.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة على محور دونيتسك، حيث فقدت أكثر من 140 جنديا، و3 دبابات، وأكثر من 10 آليات عسكرية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الخامس التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 280 عسكريًا بين قتيل وجريح، و3 دبابات وعربة مشاة قتالية، و4 شاحنات صغيرة، على حسب بيان الدفاع.

طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية و24 طائرة مسيرة لقوات نظام كييف
11:33 GMT
وأضاف البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواء الهجومي الجوي "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوميخيلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ولواء الدفاع الإقليمي "102" في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 عسكريًا و3 ناقلات جند مدرعة، و4 مركبات.
وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 537 طائرة عسكرية، 254 مروحية، 9095 مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13539 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1185 راجمة صواريخ، 7145 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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