https://sputnikarabic.ae/20231123/الرئاسة-التركية-تبلغ-سبوتنيك-عدم-التزامها-بتوقيت-لقبول-السويد-في-الناتو--1083407765.html
الرئاسة التركية تبلغ "سبوتنيك" عدم التزامها بتوقيت لقبول السويد في "الناتو"
الرئاسة التركية تبلغ "سبوتنيك" عدم التزامها بتوقيت لقبول السويد في "الناتو"
صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه لم تقدم تركيا أي التزامات فيما يتعلق بتوقيت الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T09:59+0000
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2023-11-23T09:59+0000
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وأضاف المصدر: "لم نقدم أي التزامات بشأن أي مواعيد نهائية، ويتم النظر في هذه القضية ومناقشتها بشكل شامل من قبل اللجنة ذات الصلة في البرلمان التركي".وأشار المصدر إلى أن "الكلمة الأخيرة في هذا القرار (الموافقة على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي) ستكون للبرلمان التركي، كما أن التكهنات في هذا الصدد غير مقبولة".وفي وقت سابق، 6 نوفمبر 2023، وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف.ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
https://sputnikarabic.ae/20231120/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-إمكانية-زيادة-وجوده-في-البلقان--1083323983.html
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الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
الرئاسة التركية تبلغ "سبوتنيك" عدم التزامها بتوقيت لقبول السويد في "الناتو"
صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه لم تقدم تركيا أي التزامات فيما يتعلق بتوقيت الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، و"التكهنات في هذا الصدد غير مقبولة".
وأضاف المصدر: "لم نقدم أي التزامات بشأن أي مواعيد نهائية، ويتم النظر في هذه القضية ومناقشتها بشكل شامل من قبل اللجنة ذات الصلة في البرلمان التركي".
وأشار المصدر إلى أن "الكلمة الأخيرة في هذا القرار (الموافقة على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي) ستكون للبرلمان التركي، كما أن التكهنات في هذا الصدد غير مقبولة".
وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن السلطات التركية أبلغت الناتو بأنها لن تتمكن من التصديق على طلب عضوية السويد قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وفي وقت سابق، 6 نوفمبر 2023، وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف.
ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".
وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.