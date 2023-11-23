عربي
https://sputnikarabic.ae/20231123/الرئاسة-التركية-تبلغ-سبوتنيك-عدم-التزامها-بتوقيت-لقبول-السويد-في-الناتو--1083407765.html
الرئاسة التركية تبلغ "سبوتنيك" عدم التزامها بتوقيت لقبول السويد في "الناتو"
الرئاسة التركية تبلغ "سبوتنيك" عدم التزامها بتوقيت لقبول السويد في "الناتو"
صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه لم تقدم تركيا أي التزامات فيما يتعلق بتوقيت الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T09:59+0000
2023-11-23T09:59+0000
الناتو
أخبار تركيا اليوم
السويد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0b/1072154158_0:11:3073:1739_1920x0_80_0_0_4bc48d2cb0cffdb3a18ce89f736955b5.jpg
وأضاف المصدر: "لم نقدم أي التزامات بشأن أي مواعيد نهائية، ويتم النظر في هذه القضية ومناقشتها بشكل شامل من قبل اللجنة ذات الصلة في البرلمان التركي".وأشار المصدر إلى أن "الكلمة الأخيرة في هذا القرار (الموافقة على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي) ستكون للبرلمان التركي، كما أن التكهنات في هذا الصدد غير مقبولة".وفي وقت سابق، 6 نوفمبر 2023، وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف.ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
https://sputnikarabic.ae/20231120/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-إمكانية-زيادة-وجوده-في-البلقان--1083323983.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0b/1072154158_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_67aa11599dc70e8e494c7e00b394a34d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم

الرئاسة التركية تبلغ "سبوتنيك" عدم التزامها بتوقيت لقبول السويد في "الناتو"

09:59 GMT 23.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINصورة تظهر علمي تركيا والرئاسة التركية على سيارة خلال زيارة الرئيس التركي لباريس في 5 يناير 2018
صورة تظهر علمي تركيا والرئاسة التركية على سيارة خلال زيارة الرئيس التركي لباريس في 5 يناير 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه لم تقدم تركيا أي التزامات فيما يتعلق بتوقيت الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، و"التكهنات في هذا الصدد غير مقبولة".
وأضاف المصدر: "لم نقدم أي التزامات بشأن أي مواعيد نهائية، ويتم النظر في هذه القضية ومناقشتها بشكل شامل من قبل اللجنة ذات الصلة في البرلمان التركي".
وأشار المصدر إلى أن "الكلمة الأخيرة في هذا القرار (الموافقة على بروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي) ستكون للبرلمان التركي، كما أن التكهنات في هذا الصدد غير مقبولة".
وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن السلطات التركية أبلغت الناتو بأنها لن تتمكن من التصديق على طلب عضوية السويد قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل يومي 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية زيادة وجوده في البلقان
20 نوفمبر, 16:21 GMT
وفي وقت سابق، 6 نوفمبر 2023، وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف.
ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".
وقدمت السويد طلبها إلى حلف شمال الأطلسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، مع فنلندا، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المجر وتركيا. وتربط أنقرة التصديق على الطلب بوفاء ستوكهولم بوعودها بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك وقف حملة حرق القرآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصورأمس, 22:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала