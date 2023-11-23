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https://sputnikarabic.ae/20231123/القبض-على-مسؤول-أمريكي-سابق-استفزعاملا-مصريا-بعبارات-معادية-للإسلام-فيديو-1083402657.html
القبض على مسؤول أمريكي سابق استفز عاملا مصريا بعبارات معادية للإسلام... فيديو
القبض على مسؤول أمريكي سابق استفز عاملا مصريا بعبارات معادية للإسلام... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرجل يرتدي معطفًا أخضر اللون وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T07:14+0000
2023-11-23T07:18+0000
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ليتضح سريعا أن الرجل هو، ستيوارت سيلدوويتز، الذي كان مسؤولًا سابقًا في إدارة الرئيس باراك أوباما.وأظهرت المقاطع المصورة، التي تم تداولها عن قيام سيلدوويتز، بتوجيه شتائم عنصرية وتعليقات معادية للإسلام للبائع بالإضافة، لقوله: "أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار، وإذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافيا".ليطالبه البائع بالابتعاد عن العربة، التي يعمل بها، وليغلق بعدها نافذة العربة مطالبا سيلدوويتز، بالرحيل.وأعلنت تقارير صحفية عن إلقاء القبض على سيلدوويتز، لتوجه له تهمة جريمة كراهية، بعد انتشار مقاطع مصورة عديدة توثق اعتداءه بالشتائم العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل

القبض على مسؤول أمريكي سابق استفز عاملا مصريا بعبارات معادية للإسلام... فيديو

07:14 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 23.11.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرجل يرتدي معطفًا أخضر اللون وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل عربي في مدينة نيويورك.
ليتضح سريعا أن الرجل هو، ستيوارت سيلدوويتز، الذي كان مسؤولًا سابقًا في إدارة الرئيس باراك أوباما.
وأظهرت المقاطع المصورة، التي تم تداولها عن قيام سيلدوويتز، بتوجيه شتائم عنصرية وتعليقات معادية للإسلام للبائع بالإضافة، لقوله: "أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار، وإذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافيا".
ليطالبه البائع بالابتعاد عن العربة، التي يعمل بها، وليغلق بعدها نافذة العربة مطالبا سيلدوويتز، بالرحيل.
وأعلنت تقارير صحفية عن إلقاء القبض على سيلدوويتز، لتوجه له تهمة جريمة كراهية، بعد انتشار مقاطع مصورة عديدة توثق اعتداءه بالشتائم العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
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