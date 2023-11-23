القبض على مسؤول أمريكي سابق استفز عاملا مصريا بعبارات معادية للإسلام... فيديو
07:14 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 23.11.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لرجل يرتدي معطفًا أخضر اللون وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل عربي في مدينة نيويورك.
ليتضح سريعا أن الرجل هو، ستيوارت سيلدوويتز، الذي كان مسؤولًا سابقًا في إدارة الرئيس باراك أوباما.
Young Stuart Seldowitz with team Madelene Albright while voting to continue the suffering of Iraqis and kill Iraqi children .— 𝔇𝔯𝔄𝔡𝔄𝔡𝔑𝔞𝔧𝔦 (@AdamNN) November 21, 2023
What religion, cult or ideology do these have ,I wonder ?
You guess. pic.twitter.com/UpCcoYNjMb
وأظهرت المقاطع المصورة، التي تم تداولها عن قيام سيلدوويتز، بتوجيه شتائم عنصرية وتعليقات معادية للإسلام للبائع بالإضافة، لقوله: "أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار، وإذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافيا".
ليطالبه البائع بالابتعاد عن العربة، التي يعمل بها، وليغلق بعدها نافذة العربة مطالبا سيلدوويتز، بالرحيل.
this man is continuing to berate and harass the halal cart vendor. He ends the video with “if we killed 4,000 palestinian kids? It wasn’t enough”. pic.twitter.com/yhu4HSvIEZ— Layla 🪬 (@itslaylas) November 21, 2023
وأعلنت تقارير صحفية عن إلقاء القبض على سيلدوويتز، لتوجه له تهمة جريمة كراهية، بعد انتشار مقاطع مصورة عديدة توثق اعتداءه بالشتائم العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
شاهدوا لحظة إلقاء القبض على ستيوارت سيلدوويتز (المستشار السابق للرئيس اوباما ) بعدما وُجهت له عدة تهم من بينها جرائم الكراهية . هو الذي قال مبتسماً "إن قتل أربعة آلاف طفل فلسطيني في غزة ليس كافيا"! pic.twitter.com/7ScxxRF0ob— وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) November 23, 2023