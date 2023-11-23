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وزارة الدفاع الروسية: انتهاء التدريبات البحرية المشتركة الروسية - الهندية في خليج البنغال... فيديو
وزارة الدفاع الروسية: انتهاء التدريبات البحرية المشتركة الروسية - الهندية في خليج البنغال... فيديو
أجرت القوات الروسية تدريبات بحرية مع القوات الهندية في خليج البنغال، إذ شهدت التدريبات عملية هبوط لطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الهندية على سطح سفينة روسية. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T08:37+0000
2023-11-23T08:47+0000
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وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية عملية هبوط لطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الهندية على سطح سفينة روسية، وشاركت في التدريبات المدمرة الروسية "الأدميرال تريبوتس" المضادة للغواصات.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري: "وصلت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، تتألف من السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا"، كجزء من رحلة بحرية لمسافات طويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأوضح البيان بأنه في القاعدة الرئيسية للأسطول الشرقي للبحرية الهندية، أقيمت مراسم للترحيب بالسفن الروسية، وتم التخطيط لفعاليات بروتوكولية وثقافية ورياضية للبحارة في المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20231120/مفرزة-من-سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-تصل-إلى-الهند-فيديو-1083319413.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, روسيا, العالم, أخبار الهند اليوم

وزارة الدفاع الروسية: انتهاء التدريبات البحرية المشتركة الروسية - الهندية في خليج البنغال... فيديو

08:37 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 23.11.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة كبيرة مضادة للغواصات من أسطول المحيط الهادئ الروسي "الأدميرال تريبوتس"، 2017
سفينة كبيرة مضادة للغواصات من أسطول المحيط الهادئ الروسي الأدميرال تريبوتس، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أجرت القوات الروسية تدريبات بحرية مع القوات الهندية في خليج البنغال، إذ شهدت التدريبات عملية هبوط لطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الهندية على سطح سفينة روسية.
وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية عملية هبوط لطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الهندية على سطح سفينة روسية، وشاركت في التدريبات المدمرة الروسية "الأدميرال تريبوتس" المضادة للغواصات.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري: "وصلت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، تتألف من السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا"، كجزء من رحلة بحرية لمسافات طويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأوضح البيان بأنه في القاعدة الرئيسية للأسطول الشرقي للبحرية الهندية، أقيمت مراسم للترحيب بالسفن الروسية، وتم التخطيط لفعاليات بروتوكولية وثقافية ورياضية للبحارة في المحيط الهادئ.
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