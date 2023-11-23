https://sputnikarabic.ae/20231123/الكشف-عن-خصائص-المقاتلة-الروسية-من-الجيل-السادس-1083404773.html
الكشف عن خصائص المقاتلة الروسية من الجيل السادس
الكشف عن خصائص المقاتلة الروسية من الجيل السادس
كشف سيرغي كوروتكوف، المصمم العام في شركة "بناء الطائرات المتحدة"، عن خصائص المقاتلة الروسية من الجيل السادس. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T08:56+0000
2023-11-23T08:56+0000
2023-11-23T08:56+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأعلن كوروتكوف أن "المقاتلة الروسية من الجيل السادس ستتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي ومستوى عالٍ من التكامل مع أنظمة الأسلحة الأخرى".وقال كوروتكوف في أسبوع "علوم الفضاء الجوي"، الذي يقام في معهد موسكو للطيران: "إن الاتجاه الإضافي للتطوير الطويل المدى لتكنولوجيا الطيران هو بالطبع زيادة أداء الطيران، والقدرة على التكيف مع أنظمة التحكم والاشتباكات القتالية الأخرى، والقدرة على المناورة العالية والقيادة المثالية والاستخدام المتعدد الأوضاع لمحطة الطاقة".وأضاف كوروتكوف: "المعيار الرئيسي لنظام الجيل الجديد هو في الواقع التوفيق بين القدرات التكتيكية العملياتية وتكاليف التطوير. حتى لو صنعنا أفضل الطائرات وكانت باهظة الثمن بلا حدود، فسوف يكون ذلك غير فعال".ووفقا له، تعمل القوى العالمية الرائدة اليوم بنشاط على إنشاء الجيل المقبل من أنظمة الطيران، وفقا لذات المتطلبات التي تحددها صناعة الطيران الروسية.وخلصكوروتكوف، بالقول: "أعتقد أن إنشاء جيل جديد من نظام الطيران المحلي اليوم هو أولويتنا... اليوم، يعد توحيد وتكامل التقنيات التي يتم إنشاؤها في نظام واحد أصعب مرحلة في تطوير طائرة جديدة، وبالطبع، هذا سيتطلب منا جهودًا إضافية وأموالًا في إطار العمل لتطوير نظام جديد".
https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-هجومية-بالطباعة-الثلاثية-الأبعاد-1083195994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
الكشف عن خصائص المقاتلة الروسية من الجيل السادس
كشف سيرغي كوروتكوف، المصمم العام في شركة "بناء الطائرات المتحدة"، عن خصائص المقاتلة الروسية من الجيل السادس.
وأعلن كوروتكوف أن "المقاتلة الروسية من الجيل السادس ستتميز بقدرة عالية على المناورة والتخفي ومستوى عالٍ من التكامل مع أنظمة الأسلحة الأخرى".
وقال كوروتكوف في أسبوع "علوم الفضاء الجوي"، الذي يقام في معهد موسكو للطيران: "إن الاتجاه الإضافي للتطوير الطويل المدى لتكنولوجيا الطيران هو بالطبع زيادة أداء الطيران، والقدرة على التكيف مع أنظمة التحكم والاشتباكات القتالية الأخرى، والقدرة على المناورة العالية والقيادة المثالية والاستخدام المتعدد الأوضاع لمحطة الطاقة".
وأضاف كوروتكوف: "المعيار الرئيسي لنظام الجيل الجديد هو في الواقع التوفيق بين القدرات التكتيكية العملياتية وتكاليف التطوير. حتى لو صنعنا أفضل الطائرات وكانت باهظة الثمن بلا حدود، فسوف يكون ذلك غير فعال".
ووفقا له، تعمل القوى العالمية الرائدة اليوم بنشاط على إنشاء الجيل المقبل من أنظمة الطيران، وفقا لذات المتطلبات التي تحددها صناعة الطيران الروسية.
وخلصكوروتكوف، بالقول: "أعتقد أن إنشاء جيل جديد من نظام الطيران المحلي اليوم هو أولويتنا... اليوم، يعد توحيد وتكامل التقنيات التي يتم إنشاؤها في نظام واحد أصعب مرحلة في تطوير طائرة جديدة، وبالطبع، هذا سيتطلب منا جهودًا إضافية وأموالًا في إطار العمل لتطوير نظام جديد".