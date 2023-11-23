https://sputnikarabic.ae/20231123/الملاكم-والمؤثر-الشهير-أندرو-تيت-ينفعل-أثناء-سؤاله-عما-يحدث-في-فلسطين-فيديو--1083413013.html
الملاكم والمؤثر الشهير أندرو تيت ينفعل أثناء سؤاله عما يحدث في فلسطين... فيديو
الملاكم والمؤثر الشهير أندرو تيت ينفعل أثناء سؤاله عما يحدث في فلسطين... فيديو
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع متناقل من مقابلة المؤثر الشهير والملاكم السابق أندرو تيت، مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، إذ دافع تيت باحترافية عن الشعب... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T11:47+0000
2023-11-23T11:47+0000
2023-11-23T11:47+0000
العالم
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
نادي الفيديو
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تناقل رواد التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للاعب الملاكمة السابق والمؤثر الشهير، أندرو تيت، مع الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، إذ دافع تيت باحترافية عن غزة وأدان عمليات القتل اليومية في غزة، رغم محاولة المذيع بالضغط عليه بالأسئلة.أما عن السؤال الذي تم طرحه لتيت فيما إذا كانت حركة "حماس" إرهابية أم لا، أجاب تيت: "أعتقد أنه إذا تم حبس الناس في سجن في الهواء الطلق وسرقت أراضيهم، فإنهم سوف ينتقمون".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
الملاكم والمؤثر الشهير أندرو تيت ينفعل أثناء سؤاله عما يحدث في فلسطين... فيديو
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع متناقل من مقابلة المؤثر الشهير والملاكم السابق أندرو تيت، مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، إذ دافع تيت باحترافية عن الشعب الفلسطيني وعن غزة على وجه الخصوص.
تناقل رواد التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للاعب الملاكمة السابق والمؤثر الشهير، أندرو تيت، مع الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، إذ دافع تيت باحترافية عن غزة وأدان عمليات القتل اليومية في غزة، رغم محاولة المذيع بالضغط عليه بالأسئلة.
وعن سؤال طرحه مورغان لتيت حول رأيه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أجاب تيت: "الإسرائيليون يمارسون الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وهذا مثير للاشمئزاز، والجميع يعلم هذا الأمر".
أما عن السؤال الذي تم طرحه لتيت فيما إذا كانت حركة "حماس" إرهابية أم لا، أجاب تيت: "أعتقد أنه إذا تم حبس الناس في سجن في الهواء الطلق وسرقت أراضيهم، فإنهم سوف ينتقمون".
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.