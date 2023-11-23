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https://sputnikarabic.ae/20231123/بعد-تنفيذ-تدريب-بحري-مشترك-معلومات-عن-الأسطولين-البحريين-الروسي-والهندي-1083407071.html
بعد تنفيذ تدريب بحري مشترك... معلومات عن الأسطولين الروسي والهندي
بعد تنفيذ تدريب بحري مشترك... معلومات عن الأسطولين الروسي والهندي
يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بينما يأتي الأسطول الهندي، في المرتبة رقم 8 عالميا. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T09:59+0000
2023-11-23T09:59+0000
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ويصنف الجيشان الروسي والهندي، بصورة عامة، ضمن أضخم 4 جيوش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.ونفذت وحدات تابعة للأسطولين الروسي والهندي، تدريبا بحريا مشتركا في خليج البنغال، وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية، هبوط مروحية هندية على سطح إحدى السفن الروسية المشاركة في التمرين.ما هي قدرات الأسطول الروسي؟يمتلك الأسطول الروسي 598 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الصيني، تضم:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة الكورفيتات تمثل نحو 30 في المئة من حجم الأسطول الروسي، تليها قوة الغواصات التي تمثل أكثر من 24 في المئة، ثم سفن الدورية بـ20 في المئة، وقوة المدمرات بنحو 17 في المئة.ما هي قدرات الأسطول الهندي؟يمتلك الأسطول الهندي 295 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 8 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم وتضم:وبحسب الإحصاءات، فإن سفن الدورية تمثل أكثر من ثلثي حجم الأسطول الهندي، وتصل نسبتها لـ69 في المئة، تليها الكورفيتات والغواصات التي تمثل كل منهما نحو 9 في المئة من حجم الأسطول الحربي الهندي.يذكر أن مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، تقوم برحلة بحرية لمسافات طويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وأشارت الوزارة إلى أن القوة البحرية الروسية المشاركة في التدريب تضم السفينة الضخمة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا".
https://sputnikarabic.ae/20231112/بعد-نصف-قرن-أسطول-روسي-ضخم-معزز-بـقاتلات-غواصات-يصل-إلى-ميناء-جنوبي-آسيا-1083079930.html
https://sputnikarabic.ae/20230913/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-المشروع-22160-إي-1080992174.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, الجيش الروسي

بعد تنفيذ تدريب بحري مشترك... معلومات عن الأسطولين الروسي والهندي

09:59 GMT 23.11.2023
© Sputnik . ALEXANDER MELENIKOV / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . ALEXANDER MELENIKOV
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يصنف الأسطول الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بينما يأتي الأسطول الهندي، في المرتبة رقم 8 عالميا.
ويصنف الجيشان الروسي والهندي، بصورة عامة، ضمن أضخم 4 جيوش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.
ونفذت وحدات تابعة للأسطولين الروسي والهندي، تدريبا بحريا مشتركا في خليج البنغال، وأظهرت مشاهد مصورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية، هبوط مروحية هندية على سطح إحدى السفن الروسية المشاركة في التمرين.
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
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12 نوفمبر, 13:43 GMT

ما هي قدرات الأسطول الروسي؟

يمتلك الأسطول الروسي 598 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الصيني، تضم:
حاملة طائرات واحدة.
15 مدمرة.
11 فرقاطة.
86 كورفيت.
70 غواصة.
59 سفينة دورية.
49 كاسحة ألغام بحرية.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة الكورفيتات تمثل نحو 30 في المئة من حجم الأسطول الروسي، تليها قوة الغواصات التي تمثل أكثر من 24 في المئة، ثم سفن الدورية بـ20 في المئة، وقوة المدمرات بنحو 17 في المئة.
قدرات خارقة للسفينة الروسية المشروع 22160 إي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
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قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160 إي"
13 سبتمبر, 09:58 GMT

ما هي قدرات الأسطول الهندي؟

يمتلك الأسطول الهندي 295 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 8 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم وتضم:
حاملتا طائرات.
11 مدمرة.
12 فرقاطة.
19 كورفيت.
18 غواصة.
138 سفينة دورية.
وبحسب الإحصاءات، فإن سفن الدورية تمثل أكثر من ثلثي حجم الأسطول الهندي، وتصل نسبتها لـ69 في المئة، تليها الكورفيتات والغواصات التي تمثل كل منهما نحو 9 في المئة من حجم الأسطول الحربي الهندي.
يذكر أن مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، تقوم برحلة بحرية لمسافات طويلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن القوة البحرية الروسية المشاركة في التدريب تضم السفينة الضخمة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا".
© Sputnik"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
المشروع - 11356... فرقاطة روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية بقدرات خارقة
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