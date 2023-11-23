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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/جنود-روس-يخترقون-خطوط-العدو-ويدمرون-مدرعة-أوكرانية-باستخدام-صاروخ-كورنيت-فيديو--1083417268.html
جنود روس يخترقون خطوط العدو ويدمرون مدرعة أوكرانية باستخدام صاروخ "كورنيت"... فيديو
جنود روس يخترقون خطوط العدو ويدمرون مدرعة أوكرانية باستخدام صاروخ "كورنيت"... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأن أفراد مجموعة "حرس نوفوروسيسك" المجوقلة دمرت مركبة مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام نظام الصواريخ المضادة... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:51+0000
2023-11-23T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية المجوقلة لمركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من طراز "كورنيت" في منطقة فيربوفوي على محور زابوروجيه.وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 537 طائرة عسكرية، 254 مروحية، 9095 مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13539 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1185 راجمة صواريخ، 7145 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

جنود روس يخترقون خطوط العدو ويدمرون مدرعة أوكرانية باستخدام صاروخ "كورنيت"... فيديو

13:51 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 23.11.2023)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationجنود روس يخترقون خطوط العدو ويدمرون مدرعة أوكرانية
جنود روس يخترقون خطوط العدو ويدمرون مدرعة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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صرحت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأن أفراد مجموعة "حرس نوفوروسيسك" المجوقلة دمرت مركبة مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في منطقة فيربوفوي على محور زابوروجيه.
ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية المجوقلة لمركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من طراز "كورنيت" في منطقة فيربوفوي على محور زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 537 طائرة عسكرية، 254 مروحية، 9095 مسيرة، 442 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13539 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، 1185 راجمة صواريخ، 7145 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 15507 وحدات من الآليات العسكرية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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