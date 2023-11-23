https://sputnikarabic.ae/20231123/حرب-السودان-أكبر-نزوح-أطفال-في-العالم-ومخاطر-نشاط-عصابات-تجارة-الأعضاء-والعمالة-1083416351.html
حرب السودان... أكبر نزوح أطفال في العالم ومخاطر نشاط عصابات تجارة الأعضاء والعمالة
حرب السودان... أكبر نزوح أطفال في العالم ومخاطر نشاط عصابات تجارة الأعضاء والعمالة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الأزمة الإنسانية في السودان وما يشهده من نزوح جماعي ولا سيما للأطفال والذي يعتبر الأكبر على... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T13:29+0000
2023-11-23T13:29+0000
2023-11-23T13:29+0000
راديو
صدى الحياة
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حرب السودان... أكبر نزوح أطفال في العالم ومخاطر نشاط عصابات تجارة الأعضاء والعمالة
حرب السودان... أكبر نزوح أطفال في العالم ومخاطر نشاط عصابات تجارة الأعضاء والعمالة
أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالممرّت 252 يومـا على الحرب في السودان وكارثة إنسانية حقيقية تنذر بأنّ البلاد على حافة الانهيار. سبعة أشهر من الحرب لم تقتصر فيها مأساة الشعب السوداني على القتل والجرح فقط، فالمأساة الحقيقية هي تلك المتعلّقة بالهروب والتهجير والنزوح بحثًا عن الأمان والسلامة... وأي أمن وسلامة يجدونه أولئك الذين فرضت عليهم الظروف والسياسات التخلي عن بيوتهم التي بنوها لسنين، ويفقدون حياتهم وعملهم وأولادهم وأهاليهم في لحظة قصف.حول خطر الوضع في السودان وتأثير الخلافات السياسية وعدم التوافق في استمرارية الحرب إلى اليوم، قال نائب المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الأفريقي، الأستاذ يوسف حسن الصادق، لبرنامج "صدى الحياة":وحول رسالته للمجتمع الدولي، قال الأستاذ يوسف حسن الصادق لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
حرب السودان... أكبر نزوح أطفال في العالم ومخاطر نشاط عصابات تجارة الأعضاء والعمالة
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: الأزمة الإنسانية في السودان وما يشهده من نزوح جماعي ولا سيما للأطفال والذي يعتبر الأكبر على الإطلاق في العالم. مواضيع متنوعة حصرية لهذا الأسبوع، معلومة طبية حول طرق تحسين المزاج في الصباح.
أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم
مرّت 252 يومـا على الحرب في السودان وكارثة إنسانية حقيقية تنذر بأنّ البلاد على حافة الانهيار. سبعة أشهر من الحرب لم تقتصر فيها مأساة الشعب السوداني على القتل والجرح فقط، فالمأساة الحقيقية هي تلك المتعلّقة بالهروب والتهجير والنزوح بحثًا عن الأمان والسلامة... وأي أمن وسلامة يجدونه أولئك الذين فرضت عليهم الظروف والسياسات التخلي عن بيوتهم التي بنوها لسنين، ويفقدون حياتهم وعملهم وأولادهم وأهاليهم في لحظة قصف.
حول خطر الوضع في السودان وتأثير الخلافات السياسية وعدم التوافق في استمرارية الحرب إلى اليوم، قال نائب المركز الأوروبي السوداني لدراسات السلام في القرن الأفريقي، الأستاذ يوسف حسن الصادق، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الوضع في السودان مأساوي ومسألة النزوح وبالتحديد نزوح الأطفال سبّبت مأساة وكارثة إنسانية، ونزوح الأطفال من دارفور وحتى في الخرطوم وعبورهم لمسافات طويلة جدا يشكل خطرا كبيرا، وهذه جريمة إنسانية، واليوم نشهد صراعا دائرا ضحاياه كثيرة جدا، وأصبحت قيمة الإنسان منعدمة وحتى المجتمعات المتحضرة غضّت النظر عن الدفاع عن حقوق الإنسان أو ما يرتكب في حق الضحايا، والنزوح خلال هذه الحرب بات لافتًا للأنظار، فأطفال لا يتجاوز أعمارهم من السادسة والخامسة وحتى اثني عشر سنة، وكل هذه جرائم ضد الإنسانية".
وحول رسالته للمجتمع الدولي، قال الأستاذ يوسف حسن الصادق لبرنامجنا:
"على المجتمع الدولي أن ينظر للسودان بكل حيادية ويساعد بلدنا كي ينهض مرة أخرى، وأيضا يساعد المتضررين وعدم دعم الأطراف بأي وسيلة وبأيّ دعم قد يساهم في استمرار الحرب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...