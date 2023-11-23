https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-يعلن-توجيه-4-ضربات-استهدفت-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-صور-1083404892.html

"حزب الله" يعلن مقتل 5 من مقاتليه بينهم ابن رئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني... صور

"حزب الله" يعلن مقتل 5 من مقاتليه بينهم ابن رئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني... صور

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن مقتل 5 عناصر من مقاتليه، بينهم ابن رئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد، بقصف إسرائيلي في جنوب... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T09:05+0000

2023-11-23T09:05+0000

2023-11-23T09:24+0000

رصد عسكري

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وأوضح "حزب الله" في بيانه، أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مقاتليه وهم في مهمتهم الجهادية في جنوب لبنان، وهم عباس محمد رعد، بسام علي كنجو، محمد حسن أحمد شري، خليل جواد شحيمي، وأحمد حسن مصطفى".وقد أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية، عن استهداف 12 هدفا عسكريا إسرائيليا بينهم مواقع وتجمعات جنود وآليات للجيش الإسرائيلي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، تجمعًا لصحافيين في جنوب لبنان، ما تسبب بمقتل المراسلة الصحافية فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري وذلك في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن "طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع استكملت غارة أخرى على أرض لبنان، وتم تدمير سلسلة أهداف لحزب الله، بينها عدة بنى تحتية، وموقعًا عسكريًا تابعًا لهم على أرض لبنان".ويواصل "حزب الله" عملياته العسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العمليات المتواصلة التي ينفذها "حزب الله" اللبناني ضد المواقع الإسرائيلية وخاصة المخصصة لمهام الاستخبارات، كان لها دور كبير في تعطيل قدرات إسرائيل في هذا المجال.

https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-مواقع-إسرائيلية-فيديو-1083402166.html

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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي