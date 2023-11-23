https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-اتفاق-الهدنة-هو-دليل-على-فشل-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-1083403414.html

خبير: اتفاق الهدنة هو دليل على "فشل العملية العسكرية الإسرائيلية" في غزة

خبير: اتفاق الهدنة هو دليل على "فشل العملية العسكرية الإسرائيلية" في غزة

رأى الكاتب والباحث السياسي اللبناني، وسيم بزي، اليوم الخميس، أن "الاتفاق بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، هو أول اختبار لمساحة الثقة، التي تستطيع أن... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T07:45+0000

2023-11-23T07:45+0000

2023-11-23T07:51+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وقال بزي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "الاتفاق بين حماس والإدارة الإسرائيلية، هو أول اختبار حقيقي لمساحة الثقة التي ممكن أن توفرها الأطراف، والاختبار الثاني هو القدرة على توفير الضمانات وإمكانية إلزام الحكومة الإسرائيلية، بما يفترض أنه التزم به بسياق الوصول إلى الاتفاق، وإن كانت هذه الهدنة مقدمة لهدن أخرى تنهي العملية العسكرية بالمعنى الكبير لها، خاصةً أنها ستُفقد إسرائيل آلية دفع جوهرية".وأوضح بزي أن "هذه الصفقة جزئية ومن الممكن أن تشكل صفقة نهائية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي فشل بتحقيق الأهداف العالية التي رفعها، وبذلك تكون المقاومة نجحت بفرض شروطها بالاتفاق إلى حدٍ كبير".وأعلنت حركة "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويشمل الاتفاق، وفق الحركة، إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.كما ينص الاتفاق على "إطلاق سراح 50 من المحتجزين لدى حماس من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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