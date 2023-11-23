https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-القوات-الأوكرانية-تحاول-تعويض-النقص-بمدفعية-الناتو-باستخدام-مسيرات-هجومية-1083402446.html
خبير: القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص بمدفعية "الناتو" باستخدام مسيرات هجومية
خبير: القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص بمدفعية "الناتو" باستخدام مسيرات هجومية
صرّح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص في نيران مدفعية... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T06:53+0000
2023-11-23T06:53+0000
2023-11-23T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "يحاول المسلحون الأوكرانيون، على محور كراسني ليمان، تعويض النقص لديهم في عمل المدفعية بوسائل أخرى. لوحظ في منطقة بلدة كريمينايا (مدينة لوغانسك) التوجه المتزايد نحو استخدام المسيرات الهجومية من قبل القوات الأوكرانية، بالتوازي مع نقص نيران المدفعية من مدافع "الناتو".وأضاف بأنه ولهذا الغرض، كثف الجيش الأوكراني أيضًا القصف بالأسلحة الخفيفة ومن خلال المركبات العسكرية المدرعة. وبحسب ماروتشكو، فإن القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص في أداء المدفعية والحفاظ على القدرة القتالية للوحدات الموجودة في المنطقة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأنه على محور كراسني ليمان، صدت مجموعة من قوات "المركز" الروسية، هجمة للعدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن القوات الأوكرانية خسرت نحو 65 عسكريًا وقطعتين من المعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة منها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231123/صحفي-ألماني-يكشف-عن-ولادة-حليف-جديد-لبوتين-من-ضمن-الناتو-1083401622.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير: القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص بمدفعية "الناتو" باستخدام مسيرات هجومية
06:53 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 06:54 GMT 23.11.2023)
صرّح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص في نيران مدفعية دول "الناتو"، على محور كراسني ليمان، باستخدام مسيرات هجومية.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "يحاول المسلحون الأوكرانيون، على محور كراسني ليمان، تعويض النقص لديهم في عمل المدفعية بوسائل أخرى. لوحظ في منطقة بلدة كريمينايا (مدينة لوغانسك) التوجه المتزايد نحو استخدام المسيرات الهجومية من قبل القوات الأوكرانية، بالتوازي مع نقص نيران المدفعية من مدافع "الناتو".
وأضاف بأنه ولهذا الغرض، كثف الجيش الأوكراني أيضًا القصف بالأسلحة الخفيفة ومن خلال المركبات العسكرية المدرعة. وبحسب ماروتشكو، فإن القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص في أداء المدفعية والحفاظ على القدرة القتالية للوحدات الموجودة في المنطقة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأنه على محور كراسني ليمان، صدت مجموعة من قوات "المركز" الروسية، هجمة للعدو، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن القوات الأوكرانية خسرت نحو 65 عسكريًا وقطعتين من المعدات العسكرية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة منها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.