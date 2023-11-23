https://sputnikarabic.ae/20231123/رئيس-شبكة-الميادين-غسان-بن-جدو-لـسبوتنيك-سنتقدم-بشكوى-أمام-الجنائية-الدولية-1083401814.html

رئيس شبكة "الميادين" غسان بن جدو لـ"سبوتنيك": سنتقدم بشكوى أمام الجنائية الدولية

رئيس شبكة "الميادين" غسان بن جدو لـ"سبوتنيك": سنتقدم بشكوى أمام الجنائية الدولية

أدان رئيس مجلس إدارة "شبكة الميادين" الإعلامية في بيروت، غسان بن جدو، استهداف الجيش الإسرائيلي لطاقم الشبكة الإعلامي المكوّن من المراسلة فرح عمر، والمصور ربيع... 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T06:39+0000

2023-11-23T06:39+0000

2023-11-23T07:25+0000

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واعتبر بن جدو، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن "ما فعلته إسرائيل استهدافا عن سابق تصور وتصميم، حيث كان فريق العمل متمركزا في نقطة محددة ولم يكن في الخطوط الأمامية من جبهة الجنوب اللبناني المشتعلة".وكشف بن جدو، عن تشكيل فريق قانوني خاص، لرفع شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كي لا يعتقد الجيش الإسرائيلي أن جرائمه ستذهب سُدى دون أي محاسبة، بحسب قوله.وعن البيانات الصادرة عن "حزب الله" اللبناني، التي أعلن فيها أنه نفّذ عمليات عسكرية مستهدفا مواقع إسرائيلية ردا على استهداف فريف "الميادين"، رأى بن جدو، أن "خطوة الحزب تمثل رسالة وفاء، إذ إنه يدافع عن كل لبنان وليس عن بيئة أو منطقة معينة، وعملياته العسكرية تصبّ دائمًا بهذا الإطار".واستنكر بن جدو استهداف إسرائيل المتواصل للجسم الصحفي عامة وإعلاميي "شبكة الميادين" خاصة، مؤكدا أن "الوحشية الإسرائيلية لن تمنع الصحفيين عن إيصال رسالتهم أو إبعادهم عن ساحة المعركة"، لافتًا إلى أن "المجتمع الدولي عاجز عن محاسبة تل أبيب، والجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي باستمرار سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان".ووصف رئيس مجلس إدارة "شبكة الميادين"، إسرائيل بأنها "كيان قائم على الوحشية والدموية، ولا تربطه بالإنسانية أي صلة، ولن يتغير أبدًا"، بحسب قوله.يذكر أن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، كانت قد تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي في أعقاب مقتل المراسلة الصحفية فرح عمر، والمصور ربيع المعماري، العاملين في قناة "الميادين"، وكذلك المواطن اللبناني حسين عقيل.وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبر منصة "إكس"، إن "الشكوى التي تقدمت بها البعثة اللبنانية جاءت ضد ارتكاب إسرائيل للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثلة بالقتل المتعمّد للثلاثة مواطنين المذكورين".

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https://sputnikarabic.ae/20231121/مقتل-صحفيين-اثنين-جراء-استهدافهما-بقصف-إسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083341369.html

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