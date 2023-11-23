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أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"
أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"
عرض أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"
2023-11-23T15:13+0000
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الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.شاهد أيضا - المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
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عرض أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"
عرض أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

15:13 GMT 23.11.2023
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تم في المعرض تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والصغار زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.
الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.
يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - إقليم ألتاي الروسي في جناح رقم 75.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - إقليم ألتاي الروسي في جناح رقم 75. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - إقليم ألتاي الروسي في جناح رقم 75.

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مهرجان المطبخ السيبيري" في جناح "سيبيريا-تناول الطعام"، جناح "ك".

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - مهرجان المطبخ السيبيري&quot; في جناح &quot;سيبيريا-تناول الطعام&quot;، جناح &quot;ك&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Kallinikov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مهرجان المطبخ السيبيري" في جناح "سيبيريا-تناول الطعام"، جناح "ك".

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - بمشاركة مجموعات الهواة في إقليم تشيليابينسك "الأرض، حيث تتحقق فيها الأحلام".

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - بمشاركة مجموعات الهواة في إقليم تشيليابينسك &quot;الأرض، حيث تتحقق فيها الأحلام&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - بمشاركة مجموعات الهواة في إقليم تشيليابينسك "الأرض، حيث تتحقق فيها الأحلام".

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - أمسية الرقص وغناء الحلق التقليديين من ألتاي"، جناح رقم 75 مسرح الدولة الوطني للرقص والأغنية "ألتام".

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - أمسية الرقص وغناء الحلق التقليديين من ألتاي&quot;، جناح رقم 75 مسرح الدولة الوطني للرقص والأغنية &quot;ألتام&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Maxim Blinov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - أمسية الرقص وغناء الحلق التقليديين من ألتاي"، جناح رقم 75 مسرح الدولة الوطني للرقص والأغنية "ألتام".

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - زوار يلعبون "هوكي الطاولة" في جناح إقليم تشيليابينسك الروسي.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - زوار يلعبون &quot;هوكي الطاولة&quot; في جناح إقليم تشيليابينسك الروسي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - زوار يلعبون "هوكي الطاولة" في جناح إقليم تشيليابينسك الروسي.

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء الوطنية على أساس حكايات إقليم الأورال الروسي والحرف الشعبية، جناح رقم 75

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - عرض الأزياء الوطنية على أساس حكايات إقليم الأورال الروسي والحرف الشعبية، جناح رقم 75 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Kirill Zykov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء الوطنية على أساس حكايات إقليم الأورال الروسي والحرف الشعبية، جناح رقم 75

© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء "العلامات التجارية في روسيا، تطور الأزياء الروسية"، جناح رقم 75.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - عرض الأزياء &quot;العلامات التجارية في روسيا، تطور الأزياء الروسية&quot;، جناح رقم 75. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء "العلامات التجارية في روسيا، تطور الأزياء الروسية"، جناح رقم 75.

© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض منفرد من فرقة الطبول "الضوضاء" من إقليم تشيليابينسك الروسي، الذي قدم أداء فنيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - عرض منفرد من فرقة الطبول &quot;الضوضاء&quot; من إقليم تشيليابينسك الروسي، الذي قدم أداء فنيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdikov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض منفرد من فرقة الطبول "الضوضاء" من إقليم تشيليابينسك الروسي، الذي قدم أداء فنيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdiko / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - "ألتاي - يوم الإقليم، البرنامج المسرحي حكايات ألتاي القديمة"، في جناح "لاريسا" للرقص رقم 75

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - &quot;ألتاي - يوم الإقليم، البرنامج المسرحي حكايات ألتاي القديمة&quot;، في جناح &quot;لاريسا&quot; للرقص رقم 75 - سبوتنيك عربي
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© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ramil Sitdiko
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - "ألتاي - يوم الإقليم، البرنامج المسرحي حكايات ألتاي القديمة"، في جناح "لاريسا" للرقص رقم 75

© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الضوء المسائي خلال إضاءة الجناح رقم 1 "المركزي".

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - عرض الضوء المسائي خلال إضاءة الجناح رقم 1 &quot;المركزي&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Evgeny Biyatov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الضوء المسائي خلال إضاءة الجناح رقم 1 "المركزي".

© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev  / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - تقديم إقليم تشيليابينسك الروسي من أليكسي تيكسلر، حاكم تشيليابينسك.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - تقديم إقليم تشيليابينسك الروسي من أليكسي تيكسلر، حاكم تشيليابينسك. - سبوتنيك عربي
11/18
© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - تقديم إقليم تشيليابينسك الروسي من أليكسي تيكسلر، حاكم تشيليابينسك.

© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev  / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Photo / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء التقليدية على أساس حكايات الأورال والحرف الشعبية الروسية، في جناح رقم 75.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - عرض الأزياء التقليدية على أساس حكايات الأورال والحرف الشعبية الروسية، في جناح رقم 75. - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Kirill Zykov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء التقليدية على أساس حكايات الأورال والحرف الشعبية الروسية، في جناح رقم 75.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مراسم حفل زفاف وفقا لتقاليد إقليم توفا، جناح رقم 75.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - مراسم حفل زفاف وفقا لتقاليد إقليم توفا، جناح رقم 75. - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مراسم حفل زفاف وفقا لتقاليد إقليم توفا، جناح رقم 75.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض الدولي والمنتدى "روسيا" - "أقاليم روسيا" - جناح منطقة سخالين الروسية"، جناح رقم 75.

المعرض الدولي والمنتدى &quot;روسيا&quot; - &quot;أقاليم روسيا&quot; - جناح منطقة سخالين الروسية&quot;، جناح رقم 75. - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Maksim Blinov
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المعرض الدولي والمنتدى "روسيا" - "أقاليم روسيا" - جناح منطقة سخالين الروسية"، جناح رقم 75.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة مسرحية "هناك، حيث يولد نهر ينيسي"، مسرح الشارع الرئيسي.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - فقرة مسرحية &quot;هناك، حيث يولد نهر ينيسي&quot;، مسرح الشارع الرئيسي. - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة مسرحية "هناك، حيث يولد نهر ينيسي"، مسرح الشارع الرئيسي.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - جناح مقاطعة كورسك الروسية، الجناح رقم 75.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - جناح مقاطعة كورسك الروسية، الجناح رقم 75. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - جناح مقاطعة كورسك الروسية، الجناح رقم 75.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة لحفل تفاعلي "تقاليد جبال الأورال الجنوبية".

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; في موسكو - فقرة لحفل تفاعلي &quot;تقاليد جبال الأورال الجنوبية&quot;. - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة لحفل تفاعلي "تقاليد جبال الأورال الجنوبية".

شاهد أيضا - المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
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