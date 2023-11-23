الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.شاهد أيضا - المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

تم في المعرض تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والصغار زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.