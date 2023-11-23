أزياء وعروض فنية مدهشة في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - إقليم ألتاي الروسي في جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - إقليم ألتاي الروسي في جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مهرجان المطبخ السيبيري" في جناح "سيبيريا-تناول الطعام"، جناح "ك".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مهرجان المطبخ السيبيري" في جناح "سيبيريا-تناول الطعام"، جناح "ك".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - بمشاركة مجموعات الهواة في إقليم تشيليابينسك "الأرض، حيث تتحقق فيها الأحلام".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - بمشاركة مجموعات الهواة في إقليم تشيليابينسك "الأرض، حيث تتحقق فيها الأحلام".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - أمسية الرقص وغناء الحلق التقليديين من ألتاي"، جناح رقم 75 مسرح الدولة الوطني للرقص والأغنية "ألتام".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - أمسية الرقص وغناء الحلق التقليديين من ألتاي"، جناح رقم 75 مسرح الدولة الوطني للرقص والأغنية "ألتام".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - زوار يلعبون "هوكي الطاولة" في جناح إقليم تشيليابينسك الروسي.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - زوار يلعبون "هوكي الطاولة" في جناح إقليم تشيليابينسك الروسي.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء الوطنية على أساس حكايات إقليم الأورال الروسي والحرف الشعبية، جناح رقم 75
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء الوطنية على أساس حكايات إقليم الأورال الروسي والحرف الشعبية، جناح رقم 75
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء "العلامات التجارية في روسيا، تطور الأزياء الروسية"، جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء "العلامات التجارية في روسيا، تطور الأزياء الروسية"، جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض منفرد من فرقة الطبول "الضوضاء" من إقليم تشيليابينسك الروسي، الذي قدم أداء فنيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض منفرد من فرقة الطبول "الضوضاء" من إقليم تشيليابينسك الروسي، الذي قدم أداء فنيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - "ألتاي - يوم الإقليم، البرنامج المسرحي حكايات ألتاي القديمة"، في جناح "لاريسا" للرقص رقم 75
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - "ألتاي - يوم الإقليم، البرنامج المسرحي حكايات ألتاي القديمة"، في جناح "لاريسا" للرقص رقم 75
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الضوء المسائي خلال إضاءة الجناح رقم 1 "المركزي".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الضوء المسائي خلال إضاءة الجناح رقم 1 "المركزي".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - تقديم إقليم تشيليابينسك الروسي من أليكسي تيكسلر، حاكم تشيليابينسك.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - تقديم إقليم تشيليابينسك الروسي من أليكسي تيكسلر، حاكم تشيليابينسك.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء التقليدية على أساس حكايات الأورال والحرف الشعبية الروسية، في جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - عرض الأزياء التقليدية على أساس حكايات الأورال والحرف الشعبية الروسية، في جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مراسم حفل زفاف وفقا لتقاليد إقليم توفا، جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - مراسم حفل زفاف وفقا لتقاليد إقليم توفا، جناح رقم 75.
المعرض الدولي والمنتدى "روسيا" - "أقاليم روسيا" - جناح منطقة سخالين الروسية"، جناح رقم 75.
المعرض الدولي والمنتدى "روسيا" - "أقاليم روسيا" - جناح منطقة سخالين الروسية"، جناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة مسرحية "هناك، حيث يولد نهر ينيسي"، مسرح الشارع الرئيسي.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة مسرحية "هناك، حيث يولد نهر ينيسي"، مسرح الشارع الرئيسي.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - جناح مقاطعة كورسك الروسية، الجناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - جناح مقاطعة كورسك الروسية، الجناح رقم 75.
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة لحفل تفاعلي "تقاليد جبال الأورال الجنوبية".
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو - فقرة لحفل تفاعلي "تقاليد جبال الأورال الجنوبية".