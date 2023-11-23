https://sputnikarabic.ae/20231123/ليبيا-الحكومة-المنبثقة-عن-البرلمان-تتهم-المبعوث-الأممي-بأنه-لا-يصلح-لإدارة-الأزمة-الليبية-1083426855.html
ليبيا.. الحكومة المنبثقة عن البرلمان تتهم المبعوث الأممي بأنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية
ليبيا.. الحكومة المنبثقة عن البرلمان تتهم المبعوث الأممي بأنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية
أصدرت الحكومة الليبية بيانًا ردًا على البيان الصادر عن البعثة الأممية، حول دعوتها للاجتماع لمناقشة الخطوات المستقبلية بشأن الانتخابات في البلاد. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T23:35+0000
2023-11-23T23:35+0000
2023-11-23T23:35+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
البرلمان الليبي
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وأعربت الحكومة عن استيائها من دعوة وشمول كيانات لم يتم انتخابها، مثل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مؤكدة أنها لا تمثل شرائح الشعب ولم تنبثق من هياكل شرعية منتخبة.وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد يتسم بالحياد والكفاءة لترؤس البعثة، معتبرة المبعوث الحالي غير ملائم لإدارة الأزمة الليبية، بسبب تحيزه لإحدى الأطراف.وأكدت الحكومة على عدم شرعية أي مفاوضات لا تشمل المؤسسات الشرعية المنتخبة، ورفضت مخرجات الاجتماعات التي تشارك فيها حكومة منتهية الولاية.وختمت الحكومة بالتأكيد على استمرارها في العمل وفقًا لمبدأ الشرعية حتى تشكيل حكومة جديدة تنبثق من الهيكل التشريعي المنتخب بوحدة الشعب الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20231123/رئيس-البرلمان-الليبي-يؤكد-رفضه-إقامة-قواعد-عسكرية-في-ليبيا-1083425880.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي
ليبيا.. الحكومة المنبثقة عن البرلمان تتهم المبعوث الأممي بأنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية
أصدرت الحكومة الليبية بيانًا ردًا على البيان الصادر عن البعثة الأممية، حول دعوتها للاجتماع لمناقشة الخطوات المستقبلية بشأن الانتخابات في البلاد.
وأعربت الحكومة عن استيائها من دعوة وشمول كيانات لم يتم انتخابها
، مثل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مؤكدة أنها لا تمثل شرائح الشعب ولم تنبثق من هياكل شرعية منتخبة.
وأعربت الحكومة عن استغرابها من إشراك حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي، داعيةً إلى وقف إشراك حكومة محددة من البرلمان المنتخب ومناطق نفوذها.
وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد يتسم بالحياد والكفاءة لترؤس البعثة، معتبرة المبعوث الحالي غير ملائم لإدارة الأزمة الليبية، بسبب تحيزه لإحدى الأطراف.
وأكدت الحكومة على عدم شرعية أي مفاوضات لا تشمل المؤسسات الشرعية المنتخبة، ورفضت مخرجات الاجتماعات التي تشارك فيها حكومة منتهية الولاية.
وختمت الحكومة بالتأكيد على استمرارها في العمل وفقًا لمبدأ الشرعية حتى تشكيل حكومة جديدة تنبثق من الهيكل التشريعي المنتخب بوحدة الشعب الليبي.