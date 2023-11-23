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https://sputnikarabic.ae/20231123/مدمرة-أمريكية-تسقط-طائرات-مسيرة-أُطلقت-من-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-في-اليمن--1083399926.html
مدمرة أمريكية تسقط طائرات مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن
مدمرة أمريكية تسقط طائرات مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، اعترضت طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن. 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T03:40+0000
2023-11-23T04:37+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أنه "في صباح 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري، بتوقيت اليمن)، أسقطت المدمرة "يو إس إس توماس هوندر" طائرات مسيرة هجومية عدة أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن "الطائرات المسيرة أُسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تسير في دورية بالبحر الأحمر، ولم تقع إصابات أو أضرار في السفينة وطاقمها".وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء"، بحسب قولها.وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين، أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني"، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231102/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-إسرائيل-مجددا-بدفعة-كبيرة-من-الطائرات-المسيرة-1082720409.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

مدمرة أمريكية تسقط طائرات مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن

03:40 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 04:37 GMT 23.11.2023)
© YouTube.comمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© YouTube.com
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، اعترضت طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية، أنه "في صباح 23 نوفمبر(تشرين الثاني الجاري، بتوقيت اليمن)، أسقطت المدمرة "يو إس إس توماس هوندر" طائرات مسيرة هجومية عدة أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".
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وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن "الطائرات المسيرة أُسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تسير في دورية بالبحر الأحمر، ولم تقع إصابات أو أضرار في السفينة وطاقمها".
وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء"، بحسب قولها.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين، أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني"، بحسب قوله.
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