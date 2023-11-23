https://sputnikarabic.ae/20231123/من-المسافة-صفر-مشاهد-لاستهداف-جنود-إسرائيليين-وآليات-عسكرية-في-محاور-مدينة-غزة-1083404316.html
"من المسافة صفر"... مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية في محاور مدينة غزة... فيديو
"من المسافة صفر"... مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية في محاور مدينة غزة... فيديو
نشرت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد جديدة تظهر استهداف مقاتليها لجنود وآليات إسرائيلية من "المسافة صفر" وذلك خلال توغلهم في محاور... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T08:02+0000
2023-11-23T08:02+0000
2023-11-23T08:15+0000
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يظهر المقطع المصور مباغتة مقاتلي الحركة لآليات عسكرية وجنود إسرائيليين، محققين إصابات مباشرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، هوية الجنديين اللذان قتلا في المعارك شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إخطار عائلتيهما.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
"من المسافة صفر"... مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين وآليات عسكرية في محاور مدينة غزة... فيديو
08:02 GMT 23.11.2023 (تم التحديث: 08:15 GMT 23.11.2023)
نشرت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد جديدة تظهر استهداف مقاتليها لجنود وآليات إسرائيلية من "المسافة صفر" وذلك خلال توغلهم في محاور بمدينة غزة.
يظهر المقطع المصور مباغتة مقاتلي الحركة لآليات عسكرية وجنود إسرائيليين، محققين إصابات مباشرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.
وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، هوية الجنديين اللذان قتلا في المعارك شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إخطار عائلتيهما.
وأضاف البيان أن جنديين في اللواء 699، في الفرقة 551 أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين
معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.