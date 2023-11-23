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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231123/-رئيس-الوزراء-الأوكراني-يكشف-عن-نقطة-عجز-في-قوات-كييف-1083408140.html
رئيس الوزراء الأوكراني يكشف عن نقطة عجز في قوات كييف
رئيس الوزراء الأوكراني يكشف عن نقطة عجز في قوات كييف
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اعترف بأن القوات الأوكرانية تضطر إلى تطهير حقول الألغام الضخمة من دون معدات... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T10:16+0000
2023-11-23T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال شميغال في مقابلة مع صحيفة بريطانية: "في الأساس، يزحف فتياتنا وشبابنا على بطونهم، محاولين تطهير حقول الألغام الشاسعة هذه، يدويًا".وأشار الصحفي، الذي زار أوكرانيا، إلى أنهم في كييف يخشون أن "تُنسى حربهم" وأن تتباطأ إمدادات الأسلحة الغربية. وعندما سئل عما إذا كانت السلطات الأوكرانية تشعر أن الوقت ينفد، أجاب شميغال أن "الساعة تدق منذ عام 2014، بالنسبة لهم".وفي الوقت ذاته، أشار الصحفي إلى أن كلمة "مأزق" أصبحت "محظورة" في أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الفاشل.وفي وقت سابق، ذكر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست"، أن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود، "وعلى الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231123/خبير-القوات-الأوكرانية-تحاول-تعويض-النقص-بمدفعية-الناتو-باستخدام-مسيرات-هجومية-1083402446.html
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العالم
العالم

رئيس الوزراء الأوكراني يكشف عن نقطة عجز في قوات كييف

10:16 GMT 23.11.2023
© Sputnik . أندريه ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
© Sputnik . أندريه ستينين
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اعترف بأن القوات الأوكرانية تضطر إلى تطهير حقول الألغام الضخمة من دون معدات خاصة.
وقال شميغال في مقابلة مع صحيفة بريطانية: "في الأساس، يزحف فتياتنا وشبابنا على بطونهم، محاولين تطهير حقول الألغام الشاسعة هذه، يدويًا".
وأشار الصحفي، الذي زار أوكرانيا، إلى أنهم في كييف يخشون أن "تُنسى حربهم" وأن تتباطأ إمدادات الأسلحة الغربية. وعندما سئل عما إذا كانت السلطات الأوكرانية تشعر أن الوقت ينفد، أجاب شميغال أن "الساعة تدق منذ عام 2014، بالنسبة لهم".
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: القوات الأوكرانية تحاول تعويض النقص بمدفعية "الناتو" باستخدام مسيرات هجومية
06:53 GMT
وفي الوقت ذاته، أشار الصحفي إلى أن كلمة "مأزق" أصبحت "محظورة" في أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الفاشل.
وفي وقت سابق، ذكر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست"، أن الجيش الأوكراني وصل إلى طريق مسدود، "وعلى الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، ودفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكن الهجوم لاقى مقاومة شديدة من جانب القوات الروسية، التي أوقعت بكييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.
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