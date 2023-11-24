https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-تسمح-بدخول-8-صهاريج-محملة-بالوقود-والغاز-المنزلي-إلى-قطاع-غزة-فيديو-1083435484.html

إسرائيل تسمح بدخول 8 صهاريج محملة بالوقود والغاز المنزلي إلى قطاع غزة... فيديو

إسرائيل تسمح بدخول 8 صهاريج محملة بالوقود والغاز المنزلي إلى قطاع غزة... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل سمحت لأربعة صهاريج وقود وأربعة صهاريج غاز، بالدخول إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح؛ وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T09:00+0000

2023-11-24T09:00+0000

2023-11-24T09:00+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان أن "مصر أرسلت، صباح اليوم، أربعة صهاريج وقود، وأربعة صهاريج غاز منزلي، إلى المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزّة، عبر معبر رفح".وأوضح البيان أن "الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذه الخطوة"، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، كما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بوساطة قطر ومصر. ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، عقب إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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طوفان الأقصى, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار