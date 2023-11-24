https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-تطلق-سراح-39-أسيرا-فلسطينيا-بينهم-24-امرأة-فيديو-1083459004.html
إسرائيل تطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة.. فيديو
إسرائيل تطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة.. فيديو
أفاد مراسل وكالة سبوتنيك في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن إسرائيل أطلقت سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 أسيرة بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T21:45+0000
2023-11-24T21:45+0000
2023-11-24T21:45+0000
أسير
إسرائيل
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وأكد "وصول عدد من الأسيرات والأطفال بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر غرب رام الله".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم، مرافقة المختطفين العائدين من قطاع غزة بعد تنفيذ صفقة التبادل مع حماس، وإجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية.هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسير, إسرائيل, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أسير, إسرائيل, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
إسرائيل تطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة.. فيديو
أفاد مراسل وكالة سبوتنيك في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بأن إسرائيل أطلقت سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 أسيرة بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.
رام الله - سبوتنيك. وأكد "وصول عدد من الأسيرات والأطفال بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر غرب رام الله"
.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم، مرافقة المختطفين العائدين من قطاع غزة بعد تنفيذ صفقة التبادل مع حماس، وإجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية.
هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.